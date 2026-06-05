El Gobierno preadjudicó la Hidrovía a Jan de Nul y Servimagnus

El Gobierno nacional recomendó adjudicar la concesión de la Hidrovía al consorcio Jan de Nul – Servimagnus. El proceso entra ahora en una etapa de siete días para posibles impugnaciones antes de la definición final.

El Gobierno nacional avanzó este jueves con la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal y recomendó otorgar el contrato al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, tras concluir la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas en la licitación internacional.

La decisión fue comunicada a través del Dictamen de Preadjudicación, documento que repasó las distintas etapas del proceso y definió el orden de mérito de las empresas participantes de acuerdo con el sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La resolución abre ahora un plazo de siete días corridos para que las compañías participantes puedan presentar impugnaciones formales antes de la adjudicación definitiva del contrato.

Según el informe oficial, la propuesta del grupo belga DEME NV fue desestimada en la evaluación final, mientras que la oferta presentada por DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito obligatorio de la garantía de mantenimiento de oferta.

En las primeras dos etapas del análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, frente a los 42,14 alcanzados por DEME. En la instancia económica, ambas empresas recibieron idéntica puntuación luego de presentar el menor precio permitido por el pliego.

El Gobierno sostuvo que durante todo el proceso se realizó una revisión integral de la documentación licitatoria, verificando el cumplimiento de la normativa argentina y de estándares internacionales recomendados por Naciones Unidas.

Además, destacó que no se registraron impugnaciones de parte de las empresas competidoras y que la Justicia rechazó las denuncias que intentaban frenar el avance de la licitación.

La nueva concesión de la Hidrovía es considerada estratégica para el comercio exterior argentino, ya que por la Vía Navegable Troncal circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

Desde el Ejecutivo señalaron que el nuevo esquema permitirá reducir en casi un 15% los costos operativos vinculados a la navegación y avanzar con un proceso de modernización tecnológica de la ruta fluvial.

También remarcaron que organismos internacionales, usuarios privados y actores del sector destacaron la transparencia y la participación multisectorial durante las distintas etapas de evaluación.

La concesión incluye tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la principal vía de transporte fluvial de la Argentina, clave para la salida de granos, harinas y aceites desde los puertos del Gran Rosario hacia los mercados internacionales.