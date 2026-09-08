“Pagamos las tasas”: vecinos de San Luis reclaman por pérdidas de agua, cloacas, baches y falta de respuestas

Un pozo abierto en una plaza, una pérdida de agua potable y una reparación que, según el reclamo vecinal, lleva dos semanas sin finalizar volvieron a poner en discusión el estado de los servicios en distintos barrios de San Luis. A la denuncia se suman reclamos por cloacas, baches, residuos y alumbrado. Los vecinos cuestionan las demoras y remarcan que cumplen con el pago de las tasas.

Un pozo abierto, una pérdida de agua potable y una reparación que, según el testimonio de vecinos, lleva dos semanas sin terminar. Esa es la situación denunciada en una plaza de la ciudad de San Luis a través de un video publicado por El Diario de la República, en un reclamo que vuelve a poner bajo la lupa el mantenimiento de los servicios y los espacios públicos.

De acuerdo con la denuncia, el sector fue intervenido para reparar una pérdida, pero los trabajos no habrían sido finalizados. En el lugar quedó una excavación con agua acumulada, barro, basura y ladrillos desparramados.

Como medida de seguridad, según se observa en el material difundido, se colocó una cinta de peligro atada entre un árbol y uno de los aparatos de gimnasia de la plaza.

El reclamo vecinal sostiene que, mientras la reparación permanece inconclusa, el agua continúa corriendo por el cordón.

La situación generó malestar entre habitantes del sector, que cuestionan el tiempo transcurrido y reclaman una solución definitiva. El planteo también pone el foco en una cuestión que aparece en distintos reclamos: el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los vecinos y la demora que, según denuncian, existe para resolver problemas básicos de infraestructura.

Pérdidas y problemas con el suministro

La denuncia de la plaza se suma a otros reclamos vecinales registrados en diferentes sectores de la capital puntana.

Entre las situaciones mencionadas aparecen pérdidas de agua, interrupciones prolongadas del suministro, desbordes cloacales, calles deterioradas, problemas con los contenedores de residuos y fallas en el alumbrado público.

En el barrio República, vecinos aseguran que una pérdida mantiene una calle anegada y que los pedidos de reparación realizados hasta el momento no habrían obtenido respuesta.

En distintos sectores del oeste, en tanto, los reclamos están vinculados con interrupciones del servicio de agua. También fueron planteadas objeciones respecto del color y el olor del agua distribuida mediante camiones, según los testimonios vecinales.

El contraste genera especial preocupación entre los habitantes: mientras algunas familias deben buscar alternativas para conseguir agua, en otros puntos de la ciudad se denuncian pérdidas que permanecen durante días.

Reclamos por cloacas y aguas servidas

Otro de los problemas señalados por los vecinos está relacionado con el sistema cloacal.

Entre los puntos mencionados aparecen calle Buenos Aires, hacia San Martín, y la esquina de Juan Gilberto Funes y Rivadavia, donde los vecinos denuncian la presencia de líquidos provenientes de desbordes.

En este último sector, según el reclamo, el paso de los vehículos provoca salpicaduras hacia los peatones.

Las situaciones denunciadas no se limitan al agua y las cloacas. También aparecen cuestionamientos por la acumulación de residuos alrededor de contenedores deteriorados, malos olores y presencia de roedores.

Baches y problemas de iluminación

El estado de las calles también forma parte del listado de reclamos. Los vecinos mencionan sectores con pavimento deteriorado y baches, que dificultan la circulación y generan inconvenientes para quienes transitan diariamente por esas zonas.

A esto se agregan problemas con el alumbrado público: algunas luminarias permanecerían encendidas durante el día, mientras que otras no funcionarían durante la noche.

En conjunto, los reclamos describen una serie de inconvenientes cotidianos que afectan a distintos sectores de la ciudad y que, según los vecinos, requieren respuestas y reparaciones.

“Pagamos las tasas”

El reclamo tiene además un componente vinculado con las obligaciones municipales.

Los vecinos plantean que las tasas continúan pagándose, mientras que determinados problemas de infraestructura y mantenimiento permanecen sin solución o con reparaciones que, según denuncian, se extienden durante varios días.

El planteo no apunta a una obra extraordinaria, sino a servicios básicos: agua, cloacas, limpieza, iluminación y calles en condiciones de circulación.

En ese sentido, la pérdida denunciada en la plaza funciona como una postal del reclamo: una excavación abierta, agua acumulada, materiales de obra y una cinta de peligro como protección provisoria.

Según el testimonio enviado al medio, la espera ya lleva dos semanas.

Por ahora, los vecinos reclaman que la reparación sea terminada y que el espacio vuelva a quedar en condiciones de seguridad y uso. La situación vuelve a instalar una pregunta recurrente entre los habitantes de la capital puntana: cuánto tiempo debe pasar entre un reclamo y una solución cuando se trata de servicios esenciales y mantenimiento urbano.