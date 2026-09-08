Aumento para municipales de San Luis: el sueldo básico subirá 10% entre septiembre y octubre

La Municipalidad de San Luis anunció un nuevo aumento del 10% sobre el sueldo básico de sus trabajadores, que se aplicará en dos tramos: 5% con los haberes de septiembre y otro 5% en octubre. La medida alcanza al personal de planta permanente y contratados. Además, las ayudas económicas municipales subirán a $480.000 desde este mes.

La Municipalidad de San Luis anunció un nuevo aumento salarial del 10% para los trabajadores municipales, que se aplicará en dos etapas durante los próximos meses. La medida contempla un incremento del 5% con los haberes de septiembre y otro 5% con los salarios de octubre.

El anuncio fue realizado este lunes por la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, quien explicó que la decisión fue tomada por el intendente Gastón Hissa luego de analizar el impacto de la actualización junto con el equipo económico municipal.

El incremento alcanzará tanto a los trabajadores de planta permanente como a los contratados.

“Va a ser un 10%, que se va a dar en dos veces. El primer 5% se va a percibir junto con el haber de septiembre a fin de mes, y el 5% restante en octubre”, precisó Miranda durante la conferencia de prensa.

Cuánto quedarán los salarios

La funcionaria aclaró que no existe un único monto salarial para todos los trabajadores, ya que los ingresos dependen de la situación y categoría de cada empleado.

De todos modos, señaló que actualmente la remuneración bruta promedio supera los $1.200.000.

El nuevo incremento se suma a las actualizaciones que el Ejecutivo municipal ya había otorgado durante 2026.

En febrero, los trabajadores municipales habían recibido un aumento del 7%. Posteriormente, en julio, se aplicó otro incremento del 10% sobre el sueldo básico.

Ahora, el Municipio vuelve a actualizar los haberes con una nueva suba del 10%, aunque distribuida entre septiembre y octubre.

Las ayudas económicas subirán a $480.000

Además de la actualización salarial, el Municipio anunció una modificación en el monto de las ayudas económicas municipales.

Según informó Miranda, quienes reciben este beneficio pasarán a cobrar $480.000 a partir de los haberes correspondientes a septiembre.

De esta manera, la medida anunciada por la Municipalidad contempla dos actualizaciones diferentes: por un lado, el aumento escalonado para los trabajadores municipales y, por otro, la suba del monto destinado a las personas que reciben ayudas económicas.

Con el primer 5% que se incorporará en septiembre y el segundo tramo previsto para octubre, el Ejecutivo municipal busca actualizar nuevamente los ingresos de sus trabajadores, en un contexto en el que durante este año ya se habían aplicado aumentos en febrero y julio.