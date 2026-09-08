Fuerte reclamo en la Maternidad Teresita Baigorria: denuncian bajos salarios y falta de respuestas desde marzo

Trabajadores de la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” reclaman una recomposición salarial y aseguran que desde marzo presentaron pedidos formales sin obtener una convocatoria al diálogo. El planteo alcanza a médicos, enfermeros, kinesiólogos y nutricionistas neonatales. El personal remarca además la complejidad del servicio y sostiene que mantendrá el reclamo sin afectar la atención.

La Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” quedó en el centro de un fuerte reclamo de sus trabajadores, que denuncian bajos salarios, falta de respuestas oficiales y dificultades para sostener a profesionales en un área de alta complejidad como la Terapia Neonatal.

El planteo involucra a distintos sectores del establecimiento, entre ellos médicos, enfermeros, kinesiólogos y nutricionistas neonatales, quienes reclaman una recomposición salarial que, según sostienen, sea acorde con las responsabilidades y exigencias de sus tareas.

Uno de los principales puntos de preocupación está puesto en la Neonatología. Según explicaron los trabajadores, la Maternidad Baigorria cuenta con la unidad neonatal de mayor complejidad de la provincia y es el único establecimiento público preparado para asistir a bebés prematuros extremos desde los 500 gramos.

Además, señalaron que el establecimiento recibe derivaciones provenientes del sector privado debido a que dispone de equipamiento específico que no se encuentra disponible en otros centros.

Reclamos desde marzo

De acuerdo con los trabajadores, los primeros reclamos formales comenzaron en marzo, mediante presentaciones realizadas ante las autoridades de la propia Maternidad y expedientes remitidos al Ministerio de Salud.

Sin embargo, aseguran que durante estos meses no fueron convocados a una instancia de diálogo ni recibieron una propuesta concreta para atender el reclamo salarial.

La falta de respuestas, sostienen, profundizó el malestar entre quienes trabajan diariamente en uno de los servicios más sensibles del sistema sanitario provincial.

El planteo no se limita únicamente al nivel de los salarios. Los trabajadores también advierten sobre la salida de profesionales hacia otros distritos, una situación que, según señalan, dificulta la conformación y el sostenimiento de equipos especializados.

Una Neonatología de alta complejidad

La particularidad de la Maternidad Baigorria está vinculada con el nivel de atención que brinda su servicio neonatal.

La atención de bebés prematuros extremos requiere profesionales especializados, equipamiento específico y equipos multidisciplinarios preparados para responder ante situaciones de alta complejidad.

Por ese motivo, los trabajadores consideran que las condiciones salariales deberían contemplar el nivel de responsabilidad que implica desempeñarse en ese sector.

El reclamo alcanza a distintas disciplinas que intervienen en la atención de los recién nacidos y que, según los trabajadores, atraviesan una situación salarial que consideran insuficiente.

El reclamo continuará sin afectar la atención

A pesar del malestar, el personal aclaró que el reclamo se mantiene dentro de un marco pacífico y que no contempla, por el momento, medidas que puedan afectar la atención de los recién nacidos.

Los trabajadores descartaron recortes de horarios u otras acciones que impliquen perjudicar el funcionamiento del servicio.

El objetivo, sostienen, es obtener una respuesta de las autoridades y abrir una instancia de diálogo que permita discutir una recomposición salarial.

La situación plantea así un reclamo que lleva varios meses sin una respuesta que, según denuncian los trabajadores, permita encauzar la discusión: mejores condiciones salariales para quienes sostienen un servicio de alta complejidad y especializado dentro de la salud pública provincial.

Mientras tanto, el personal de la Maternidad Baigorria insiste en que continuará trabajando con normalidad y reclama que las autoridades sanitarias atiendan formalmente sus pedidos.