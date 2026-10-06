Hallaron un hombre muerto en un canal y sospechan un homicidio

La Justicia investiga como un homicidio el hallazgo de un hombre muerto en un canal del paraje San Miguel. La necropsia determinó que tenía un proyectil en la zona de la nuca. La fiscal Linda Maluf y efectivos de Homicidios trabajan para esclarecer el caso.

La Justicia investiga como un posible homicidio el hallazgo del cuerpo de un hombre en un canal revestido del paraje San Miguel, en San Luis. La necropsia determinó que la víctima tenía un disparo en la zona de la nuca.

La fiscal de Instrucción en lo Penal Linda Maluf confirmó que el caso está siendo investigado como un hecho criminal, aunque todavía resta completar el informe forense.

“Todavía no tengo el informe completo de la necropsia, sí se pudo establecer que había un proyectil a la altura de la nuca”, explicó la funcionaria.

El cadáver había sido encontrado el sábado, y desde entonces los investigadores aguardaban los resultados de los estudios para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

Durante el mediodía de este domingo, Maluf y su equipo intensificaron la investigación para determinar la identidad de la víctima, establecer cómo llegó hasta el canal y reconstruir las circunstancias de su muerte.

También participaron efectivos de la División Homicidios y de las comisarías de Candelaria y Quines. En la investigación interviene además la fiscal adjunta Alcaraz.

La causa continúa en etapa investigativa y se esperan nuevos resultados de las pericias para determinar quién fue el autor del disparo y cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió la muerte.