Otro accidente en la Ruta 8 y Circunvalación: Un camión volcó en una curva pronunciada

Un camión volcó este sábado por la noche en la intersección de la ruta 8 y la Circunvalación, en el acceso a Villa Mercedes. El conductor, de nacionalidad brasileña, sufrió un corte profundo en la ceja izquierda, pero se negó a ser hospitalizado. La escasa iluminación y la pronunciada curva del sector volvieron a quedar en el centro de las críticas.

Por Alejo Pombo

La falta de iluminación en el acceso a Villa Mercedes volvió a quedar expuesta tras un nuevo accidente vial ocurrido en las últimas horas del sábado. Un camión volcó en la intersección de la ruta nacional 8 y la avenida Circunvalación, un sector que vecinos y conductores señalan desde hace tiempo como peligroso durante la noche.

El siniestro involucró a un camión Iveco 440 perteneciente a la empresa II-WAY, que transitaba por la zona cuando, al tomar una curva pronunciada, el conductor no habría logrado advertir a tiempo el trazado del camino debido a la escasa visibilidad. Al realizar una maniobra brusca, perdió el control del vehículo, que terminó volcado de costado.

Como consecuencia del impacto, parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada. De acuerdo a las primeras informaciones, el camión transportaba mercadería pesada, lo que complicó las tareas posteriores de ordenamiento y despeje del sector.

Personal de emergencia asistió al chofer, un hombre de nacionalidad brasileña, quien presentaba un corte profundo en la ceja izquierda que requería sutura. No obstante, el camionero decidió no ser trasladado a un centro de salud y permaneció en el lugar tras recibir las primeras curaciones.

El episodio reavivó los reclamos por la falta de iluminación y señalización adecuada en ese punto del ingreso a la ciudad, donde ya se registraron otros accidentes similares, especialmente durante la noche.