Estudiantes dio vuelta la final ante Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata venció 2 a 1 a Platense en San Nicolás y se consagró campeón del Trofeo de Campeones. Lucas Alario marcó los dos goles en el tramo final del partido, tras el tanto inicial de Franco Zapiola. Es la 19ª estrella del Pincha y la quinta bajo la conducción de Eduardo Domínguez.

Por Alejo Pombo

Otra vuelta olímpica más para Estudiantes de La Plata. Una semana después de consagrarse ante Racing en Santiago del Estero, el Pincha volvió a festejar este sábado al vencer por 2 a 1 a Platense y quedarse, por segundo año consecutivo, con el Trofeo de Campeones, disputado en el Estadio Único de San Nicolás entre los ganadores del Apertura y el Clausura 2025.

Lucas Alario fue el héroe de la noche: a los 78 y 90 minutos, el delantero marcó un doblete decisivo que dio vuelta el resultado frente al conjunto de Vicente López, que se había puesto en ventaja a los 49 del segundo tiempo con un tanto de Franco Zapiola, exjugador del club platense.

El encuentro tuvo un primer tiempo áspero y deslucido, con mucho roce, interrupciones constantes y escasas situaciones claras. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo y el despliegue físico por sobre el juego asociado. Estudiantes insinuó algo más en ataque, especialmente por el sector izquierdo, donde Edwuin Cetré complicó con su velocidad al lateral Juan Saborido.

La situación más clara de la etapa inicial fue justamente para el Pincha, cuando el colombiano encaró, enganchó hacia el medio y sacó un remate que Federico Losas alcanzó a desviar. El primer tiempo se cerró con cinco amonestados y la sensación de que el partido estaba para cualquiera.

Platense salió con otra intensidad en el complemento y rápidamente encontró la ventaja. Tras un lateral y una pelota suelta en el área, Zapiola sacó un remate bajo que venció a Fernando Muslera y puso el 1 a 0. Minutos después, Guido Mainero estuvo cerca de estirar la diferencia, pero falló y le dio vida a Estudiantes.

Con empuje y carácter, el equipo de Eduardo Domínguez fue en busca del empate y lo consiguió a los 78 minutos: centro preciso de Cetré y cabezazo certero de Alario, uno de los refuerzos que hasta entonces había tenido poco protagonismo.

El empate fortaleció al Pincha, que no se conformó y fue por más. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, un nuevo córner ejecutado por Cetré encontró otra vez solo a Alario, que anticipó a todos y decretó el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo albirrojo.

Con este triunfo, Estudiantes alcanzó la 19ª estrella de su historia y sumó el quinto título con Eduardo Domínguez como entrenador. Además, se ganó el derecho a disputar la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y la Supercopa Internacional ante Rosario Central.