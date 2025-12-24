Milei cuestionó al Mercosur, celebró la presión de Trump y exigió la liberación de presos políticos en Venezuela

Javier Milei cuestionó con dureza al Mercosur, al que acusó de tener una “burocracia sobredimensionada e ineficaz”, y reclamó flexibilizar sus reglas para abrirse al mundo. Durante la cumbre en Foz de Iguazú, celebró la presión de Donald Trump sobre Nicolás Maduro y exigió la liberación de presos políticos. También pidió que el bloque acompañe la restauración del orden democrático en Venezuela y cuestionó la demora del acuerdo con la Unión Europea.

Por Alejo Pombo

En una cumbre atravesada por la tensión internacional entre Estados Unidos y Venezuela y por una nueva postergación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), el presidente Javier Milei lanzó este sábado un duro discurso contra el Mercosur, al que acusó de contar con una “burocracia sobredimensionada e ineficaz”, y reclamó que el bloque flexibilice sus reglas para “abrirse al mundo”.

Durante su intervención en Foz de Iguazú, y ante los mandatarios de los países miembros —entre ellos el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva—, el líder de La Libertad Avanza sostuvo que el Mercosur fracasó en el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, afirmó.

En ese sentido, enumeró una serie de déficits estructurales: “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”. A modo de contraposición, remarcó: “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”.

Milei también cuestionó el esquema arancelario del bloque al señalar que “los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo”, y sostuvo que esa política “no protege al empleo, sino que lo destruye”. En ese marco, reclamó que la flexibilización sea “el eje del crecimiento” y advirtió que “la rigidez solo puede traer estancamiento”.

Al referirse al vínculo con la Unión Europea, el mandatario criticó la demora en la firma del acuerdo comercial y habló de “lentitud injustificable”. “Tras décadas de negociaciones no hemos podido materializar un acuerdo. Nuestros países no tienen diez años más para desperdiciar en discusiones administrativas”, sostuvo.

Uno de los tramos más tensos del discurso estuvo vinculado a la situación en Venezuela. Luego de que el presidente brasileño advirtiera que una eventual acción militar de Estados Unidos podría derivar en una “catástrofe humanitaria”, Milei calificó al régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y aseguró que el país caribeño atraviesa “una crisis política, social y humanitaria devastadora”.

“Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, afirmó el jefe de Estado argentino, al tiempo que instó al Mercosur a “condenar tajantemente este experimento autoritario” y a acompañar la restauración del orden democrático en Venezuela.

Finalmente, Milei volvió a exigir la liberación de todos los presos políticos y reclamó puntualmente por la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño, al considerar que su caso constituye una violación flagrante de los derechos humanos.