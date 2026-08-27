“Ordenó vaciar el Estado”: el duro ataque de Poggi a Alberto Rodríguez Saá en medio de la causa Molino Fénix

En medio de la tensión política por la causa Molino Fénix, Claudio Poggi calificó de “hipócrita” a Alberto Rodríguez Saá y lo acusó de haber ordenado “vaciar el Estado” tras perder las elecciones de 2023. Consultado sobre Adolfo Rodríguez Saá, en cambio, el gobernador eligió una respuesta breve y contundente: “Lo respeto”.

El gobernador Claudio Poggi volvió a apuntar con dureza contra su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, en medio de la repercusión política generada por el avance de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

Consultado luego de participar de una actividad junto al intendente Gastón Hissa en el barrio Estrella del Sur, el mandatario evitó realizar consideraciones sobre el accionar de la Justicia. Sin embargo, cuando le preguntaron por las acusaciones de connivencia entre el Gobierno provincial y el Poder Judicial, respondió desde el terreno político.

Y fue contundente.

“Es hipócrita la actitud de Alberto Rodríguez”, sostuvo Poggi.

La frase llegó después de que el Partido Justicialista de San Luis denunciara públicamente una supuesta persecución contra dirigentes opositores y cuestionara las decisiones judiciales tomadas en el marco de la causa.

“Ordenó vaciar el Estado”

Poggi vinculó directamente la situación actual con lo que, según su gestión, ocurrió durante los últimos meses del gobierno anterior.

“Él, seis meses antes, después de haber perdido la elección, de junio a diciembre, ordenó vaciar el Estado”, afirmó.

El gobernador sostuvo que, al asumir en diciembre de 2023, su administración impulsó denuncias contra funcionarios que habrían participado en distintas maniobras que ahora son objeto de investigaciones judiciales.

Según Poggi, la situación que encontró al llegar al Gobierno tuvo consecuencias inmediatas en la administración provincial y obligó, entre otras medidas, a desdoblar el pago de salarios.

“Era el mandato que teníamos: cuidar los fondos de San Luis y recuperar los fondos de San Luis. Parte los recuperamos y parte están en procesos judiciales, pero eso se debe al vaciamiento del Estado que ordenó el exgobernador”, sostuvo.

“Firmaban los otros. Qué pícaro”

Uno de los momentos más fuertes de la conferencia llegó cuando a Poggi le preguntaron por qué, si atribuye esas decisiones a Alberto Rodríguez Saá, no existe una denuncia directa contra el exgobernador.

La respuesta fue breve, pero cargada de ironía.

“Firmaban los otros. Los mandó a firmar a los otros. Qué pícaro”, respondió, al remarcar que no existen firmas directas del exmandatario en los documentos cuestionados.

La declaración se produjo en un contexto de máxima tensión política y judicial. En los últimos días, la causa Molino Fénix avanzó con la prisión preventiva de la exdiputada Anabela Lucero y de otros dos imputados. La investigación, además, derivó en un pedido de desafuero para el diputado provincial Joaquín Beltrán. La Fiscalía sostiene que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la administración del complejo durante la gestión anterior.

Mientras el PJ cuestiona la actuación judicial y denuncia una persecución política, Poggi insiste en separar la discusión institucional de su respuesta política contra Alberto Rodríguez Saá.

La reelección, una decisión para el próximo año

Durante el contacto con la prensa, el gobernador también volvió a ser consultado sobre su futuro electoral.

Poggi ya había manifestado en otras oportunidades que le gustaría continuar al frente de la Provincia, pero esta vez evitó confirmar una candidatura y dejó la definición para más adelante.

“El año que viene vamos a decidir eso”, expresó.

El mandatario sostuvo que hoy está concentrado en la gestión y consideró que la discusión electoral todavía no es una prioridad para la ciudadanía.

“Estoy muy focalizado en la gestión. Al ciudadano no le interesa el tema electoral”, señaló.

En ese sentido, volvió a defender la idea de modificar el sistema electoral para evitar elecciones de medio término y avanzar hacia un esquema en el que se vote cada cuatro años.

El contraste: dureza con Alberto y respeto por Adolfo

La última consulta tuvo como destinatario a otro de los hermanos Rodríguez Saá.

Poggi fue interrogado por las críticas que Adolfo Rodríguez Saá viene realizando contra su gestión desde que se rompió la alianza política que ambos habían integrado.

La respuesta contrastó por completo con el tono utilizado minutos antes para referirse a Alberto.

“Lo respeto”, dijo el gobernador.

Sin agregar más definiciones, dio por terminado el contacto con la prensa.

La escena dejó una postal clara del actual mapa político puntano: mientras la causa Molino Fénix profundiza el enfrentamiento entre Poggi y el sector de Alberto Rodríguez Saá, el mandatario provincial eligió mantener una respuesta mucho más medida frente a las críticas de Adolfo.