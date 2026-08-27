Mientras crece el reclamo por la inseguridad, el jefe de la Policía defendió la situación y apuntó contra la prensa

El jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, aseguró que la provincia está “bien en seguridad” y apuntó también contra algunos medios de comunicación. Sus declaraciones generaron polémica y volvieron a poner en discusión la distancia entre el diagnóstico oficial y el creciente reclamo social frente a los hechos de inseguridad.

Las declaraciones del jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, abrieron una fuerte polémica en medio del creciente reclamo social por los hechos de inseguridad registrados en distintos puntos de la provincia.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la situación actual en materia de seguridad es positiva y aseguró que la fuerza continuará trabajando en la misma dirección. Sus palabras generaron cuestionamientos, especialmente por el contraste entre su diagnóstico y las numerosas situaciones de violencia, robos y ataques que en las últimas semanas volvieron a instalar la preocupación entre los vecinos.

“En tema seguridad yo creo que estamos bien hoy por hoy. También hay que pedir colaboración a la gente y algunos medios periodísticos que nos generan cuestiones en contra. Pero creo que estamos bien y vamos a seguir esta línea”, manifestó Serrano.

La declaración no pasó inadvertida.

En un contexto en el que vecinos de distintas localidades reclaman mayor prevención y respuestas frente a los hechos delictivos, la frase del jefe policial fue interpretada por sectores críticos como una muestra de desconexión con la realidad que atraviesan muchas víctimas.

El punto más polémico: la crítica a los medios

Uno de los aspectos que mayor repercusión generó fue el cuestionamiento de Serrano hacia algunos medios de comunicación.

El jefe policial consideró que determinados espacios periodísticos “generan cuestiones en contra” de la fuerza. Sin embargo, la prensa cumple un rol central al informar sobre denuncias, delitos y reclamos ciudadanos que, de otro modo, podrían quedar fuera del debate público.

La publicación de hechos de inseguridad no implica necesariamente una campaña contra las instituciones. En muchos casos, constituye la forma en la que víctimas y vecinos visibilizan situaciones que reclaman ser investigadas o atendidas.

La polémica, por lo tanto, quedó instalada: mientras el jefe de la Policía sostiene que la provincia se encuentra “bien” en materia de seguridad, existe un sector de la sociedad que reclama mayor presencia preventiva y respuestas más concretas frente al delito.

Una fuerza con desafíos y reclamos

Serrano asumió la conducción de la Policía provincial a comienzos de 2026 y su designación fue posteriormente formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la fuerza enfrenta el desafío de responder a las demandas de seguridad en todo el territorio provincial.

En los últimos meses, el propio jefe policial también participó de reuniones internas para evaluar operativos y reconocer aspectos que deben corregirse. En una de esas instancias, sostuvo que la fuerza debía ser “autocrítica” y ajustar cuestiones para mejorar futuras intervenciones.

Esa postura vuelve ahora a estar bajo discusión frente a sus recientes declaraciones.

Para los sectores que cuestionan su diagnóstico, afirmar que la situación está bien sin reconocer los problemas cotidianos puede profundizar la distancia entre las autoridades y quienes reclaman soluciones.

El debate no pasa solamente por la percepción de seguridad. También involucra la capacidad de prevención, los recursos disponibles, las condiciones en las que trabaja el personal y la respuesta que reciben las víctimas cuando ocurre un delito.

Una frase que instaló el debate

Las palabras de Serrano llegan en un momento especialmente sensible. En los últimos días, la agenda policial volvió a estar atravesada por distintos hechos que generaron preocupación y expusieron la necesidad de respuestas rápidas de las instituciones.

La discusión que dejó su declaración ahora excede una simple frase.

¿Alcanza con sostener que la situación está bien cuando una parte de la sociedad reclama más seguridad? ¿Debe la conducción policial revisar su diagnóstico o mantener el rumbo actual?

Por ahora, el jefe de la Policía fue contundente: considera que la situación es positiva y aseguró que continuará por la misma línea.

Del otro lado, persiste el reclamo de quienes sienten que la inseguridad forma parte de su vida cotidiana y esperan respuestas que vayan más allá de un diagnóstico oficial.