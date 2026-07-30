Ordenan capturar a Evo Morales por los bloqueos en Bolivia

La Justicia de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por una causa vinculada a los bloqueos que paralizaron el país durante 53 días. La Fiscalía lo acusa de varios delitos, mientras el expresidente denuncia una persecución política.

La Justicia boliviana ordenó la captura del expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por los bloqueos de rutas que paralizaron gran parte del país durante 53 días entre mayo y junio. La Fiscalía de Santa Cruz acusó al dirigente por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa y otros cargos vinculados a las protestas.

La medida también alcanza a otros dirigentes señalados por los investigadores como responsables de promover las movilizaciones que afectaron la circulación en distintos puntos de Bolivia. La causa se inició tras denuncias presentadas por sectores cívicos de Santa Cruz y avanza bajo la órbita del Ministerio Público departamental.

Según la acusación, Morales habría tenido participación en la organización y sostenimiento de las protestas, que generaron cortes de rutas, problemas de abastecimiento y dificultades para el transporte de alimentos, combustibles y productos esenciales.

Los bloqueos comenzaron como una medida de presión contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y se extendieron durante casi dos meses. La crisis afectó especialmente a regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con interrupciones en los principales corredores viales.

La situación comenzó a descomprimirse luego de acuerdos entre algunos sectores sociales y el Gobierno, aunque otros grupos mantuvieron las medidas de fuerza hasta que las autoridades avanzaron con operativos para recuperar la circulación normal en las carreteras.

Tras conocerse la orden judicial, Evo Morales rechazó las acusaciones y denunció que se trata de una «persecución judicial y política». El exmandatario sostuvo que la causa responde a una estrategia para debilitar su liderazgo y cuestionó la legitimidad del proceso en su contra.

La investigación deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de Morales y de los demás dirigentes involucrados. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas mientras las autoridades buscan avanzar con las órdenes emitidas por la Justicia.