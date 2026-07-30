La Joaqui y Luck Ra se separaron y crecen las versiones sobre la ruptura

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación tras más de dos años de relación, pero nuevas versiones apuntan a diferencias de proyectos personales y etapas de vida. Yanina Latorre aseguró que la ruptura habría sido más compleja de lo que mostró el comunicado oficial.

La separación de La Joaqui y Luck Ra sumó nuevas versiones luego de que ambos confirmaran el final de su relación mediante un comunicado conjunto. Mientras los artistas aseguraron que la decisión fue tomada con respeto, cariño y agradecimiento, trascendieron detalles sobre una posible crisis previa marcada por diferencias personales y proyectos de vida distintos.

La pareja había anunciado que su vínculo llegó a su fin después de más de dos años de relación y aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con falta de amor ni con problemas familiares. También destacaron el vínculo que el cantante construyó con las hijas de La Joaqui.

Sin embargo, la periodista Yanina Latorre aportó una versión diferente a través de sus redes sociales. Según contó, la separación habría sido impulsada por Luck Ra y estaría relacionada con una diferencia de etapas entre ambos: mientras él atraviesa un momento de crecimiento profesional, La Joaqui tiene una vida familiar consolidada junto a sus dos hijas.

«Él empezó a sentir que no podía con esa vida», aseguró Latorre al referirse a los motivos que, según sus fuentes, habrían llevado al cantante a tomar distancia. La periodista también afirmó que la artista quedó muy afectada por la ruptura y que habría sido ella quien más intentó sostener la relación.

Los rumores de crisis habían comenzado semanas antes del anuncio oficial, cuando los seguidores detectaron que ambos dejaron de mostrarse juntos públicamente y redujeron sus interacciones en redes sociales. Versiones difundidas en programas de espectáculos también señalaban que la pareja atravesaba un distanciamiento desde hacía más de un mes.

Según la información difundida por Latorre, no habría existido una tercera persona involucrada. La conductora sostuvo que la decisión estuvo vinculada principalmente a diferencias sobre el futuro de cada uno y a la manera en que ambos atravesaban sus respectivas etapas personales.

La periodista también explicó que Luck Ra habría aceptado publicar un comunicado conjunto para evitar una mayor exposición pública y preservar el vínculo con los seguidores de la pareja. De acuerdo con esa versión, el cantante habría buscado cerrar la relación de la manera más ordenada posible.

Tras la confirmación de la separación, ambos artistas continuaron con sus actividades profesionales. La Joaqui se mostró acompañada por sus hijas durante unos días de descanso, mientras que Luck Ra mantuvo su agenda vinculada a la música.

La relación entre los artistas había comenzado en 2024 y rápidamente se convirtió en una de las parejas más visibles de la escena musical argentina. Durante ese tiempo compartieron escenarios, viajes y numerosas publicaciones en redes sociales que mostraban distintos momentos de su vida juntos.