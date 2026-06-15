Crece la preocupación por el bloqueo de haberes a trabajadores de salud en San Luis

Trabajadores estatales de San Luis denunciaron el bloqueo de cuentas sueldo del Banco Nación por deudas financieras acumuladas. El reclamo ya llegó a la Defensoría del Pueblo y podría derivar en cambios legislativos para limitar retenciones bancarias.

El Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA) denunció el bloqueo de cuentas sueldo del Banco Nación Argentina que afecta a trabajadores de la administración pública de San Luis, principalmente del sector salud. Según la organización, numerosos empleados no pueden disponer libremente de sus salarios debido a deudas financieras acumuladas y debieron recurrir a organismos de defensa para intentar recuperar el acceso a sus haberes.

La entidad, presidida por Luis Armesto, presentó actuaciones formales ante la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Defensa del Consumidor para reclamar una solución urgente y exigir el cumplimiento de las normativas vigentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con la denuncia, los trabajadores afectados ven acreditados sus sueldos en las cuentas bancarias, pero al intentar retirar dinero o realizar transferencias encuentran restricciones totales o parciales sobre los fondos.

Además, señalaron que en varias sucursales del Banco Nación se les ofrece como única alternativa la refinanciación de sus deudas para volver a acceder al dinero depositado.

CEATRA sostuvo que la situación se agravó como consecuencia de la crisis económica y el creciente endeudamiento de los empleados estatales. Según indicó la organización, muchos trabajadores destinan actualmente entre el 50% y el 70% de sus ingresos mensuales al pago de créditos, tarjetas y otros compromisos financieros.

La entidad advirtió además que el bloqueo total de cuentas sueldo vulnera disposiciones nacionales de protección al trabajador.

Las normas del Banco Central establecen que las cuentas donde se acreditan salarios poseen protección especial y solo pueden ser embargadas bajo determinadas condiciones. En caso de existir una medida judicial, únicamente puede retenerse el excedente que supere tres veces el promedio salarial de los últimos seis meses.

La legislación laboral argentina también limita las posibilidades de afectación sobre el salario, al considerar que se trata de un ingreso destinado a cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda y salud.

En paralelo, el problema comenzó a generar repercusiones políticas y sindicales en San Luis. En la Legislatura provincial avanza un proyecto para limitar descuentos, débitos automáticos y retenciones bancarias a un máximo del 30% del salario neto de cada trabajador.

La iniciativa busca garantizar que al menos el 70% del haber mensual permanezca disponible de manera intangible para el empleado.

Por otra parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó pedidos formales para que el Gobierno provincial intervenga ante las entidades financieras y gestione mecanismos de refinanciación con tasas bonificadas y plazos más accesibles.

Hasta el momento, el Banco Nación no emitió un pronunciamiento oficial sobre las denuncias realizadas por los trabajadores y las organizaciones gremiales.