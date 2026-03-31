Calles sin asfaltar, zanjones abiertos y reclamos de tres décadas frente al intendente
Por Alejo Pombo
El intendente de la ciudad de San Luis, Sebastián Hissa, se presentó en la zona sur de la capital en el marco del programa «La Muni Más Cerca» y se encontró con lo que los vecinos venían guardando desde hace décadas. La frase que resumió el encuentro la dijo uno de los presentes sin rodeos: «Esperamos 30 años». No era una queja más, era el resumen de una zona de la ciudad que históricamente quedó rezagada en la asignación de obras e infraestructura básica.
Los vecinos no desaprovecharon la presencia del intendente y expusieron una lista de necesidades concretas: calles sin pavimentar que se vuelven intransitables con cada lluvia, falta de iluminación en sectores completos del barrio, zanjones abiertos que representan un riesgo para los chicos y ausencia de servicios que en otras zonas de la ciudad se dan por descontados. También plantearon sugerencias sobre cómo ordenar el espacio público y mejorar la gestión de residuos.
El formato «La Muni Más Cerca» es una de las apuestas del gobierno de Hissa para el contacto directo con los vecinos: el intendente y su equipo se trasladan a los barrios, escuchan en persona y toman nota de los reclamos. Lo que la reunión de la zona sur dejó en claro es que la distancia entre las necesidades de esa parte de la ciudad y las obras ejecutadas lleva tres décadas de acumulación. Los vecinos esperan que esta vez el encuentro se traduzca en respuestas concretas.