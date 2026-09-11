Inflación en San Luis: fue del 1,7% en agosto y acumula 18,7% en lo que va del año

La inflación en San Luis fue del 1,7% en agosto, acumuló 18,7% en los primeros ocho meses de 2026 y llegó al 32,3% interanual. Transporte y comunicaciones fue el capítulo que más aumentó, con 3,3%, seguido por Educación, con 3,1%.

La inflación en San Luis fue del 1,7% durante agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Con este resultado, la suba acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 18,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,3%. El organismo provincial publicó el informe correspondiente a agosto este jueves 10 de septiembre.

El dato mensual de San Luis coincidió con el registro nacional informado por el INDEC, que también ubicó la inflación de agosto en 1,7%. Sin embargo, en la comparación acumulada la medición nacional fue mayor: 21,3% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual llegó al 33,5%.

Transporte y educación, los rubros que más aumentaron

Entre los capítulos que componen el IPC puntano, Transporte y comunicaciones registró la mayor suba mensual, con un incremento del 3,3%.

De acuerdo con el informe provincial, el aumento estuvo impulsado principalmente por las modificaciones en las tarifas del transporte urbano de pasajeros y taxis, además de los incrementos en la adquisición de vehículos. También tuvieron incidencia, aunque en menor medida, los precios de accesorios, repuestos y reparaciones para automóviles y los combustibles y lubricantes.

En segundo lugar se ubicó Educación, con una variación del 3,1%. En este caso, el principal impacto estuvo relacionado con las cuotas mensuales de instituciones de educación formal y, en menor medida, con los artículos de librería.

Vivienda y servicios: el rubro con mayor aumento interanual

Otro de los capítulos que registró una suba importante fue Vivienda y servicios básicos, que aumentó 2,6% en agosto.

El incremento estuvo explicado principalmente por los alquileres y los combustibles destinados a la vivienda. Pero el dato más significativo aparece al observar la evolución acumulada e interanual.

Este capítulo acumula un aumento del 29,7% desde enero y registra una variación interanual del 45,8%, la más elevada entre los distintos rubros que integran el IPC de San Luis.

Alimentos: subieron 1% y tuvieron fuerte incidencia

El capítulo Alimentos y bebidas presentó en agosto una suba del 1%. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló un incremento del 18,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 34,7%.

Aunque el aumento mensual fue inferior al de transporte, educación y vivienda, el peso que tienen los alimentos dentro de la canasta de consumo hizo que el rubro tuviera una incidencia importante sobre el resultado general.

Según el informe provincial, los alimentos aportaron 0,47 puntos porcentuales al incremento del IPC de agosto.

Los alimentos que más aumentaron

Dentro de la categoría de alimentos, algunas frutas y verduras registraron fuertes aumentos durante agosto.

La banana fue el producto que más subió, con un incremento del 35,1%, seguida por la papa, que aumentó 28,6%, y la cebolla, con una suba del 17,5%.

También registraron aumentos la manzana, con 7,1%; la harina de trigo, 5,6%; el durazno en conserva, 4%; el queso cuartirolo, 2%; y la mayonesa, 1,9%.

Pero no todos los alimentos aumentaron. Entre las principales bajas se destacaron el tomate redondo, que cayó 19,7%; la lechuga, con una reducción del 17,2%; el limón, 3,6%; el asado, 3,2%; y la leche en polvo, 2,1%.

También subieron la electricidad y los costos de mantenimiento

Fuera del capítulo de alimentos, algunos productos y servicios tuvieron incrementos significativos.

La electricidad aumentó 5,6%, mientras que los materiales y la mano de obra destinados a reparaciones del hogar subieron 2,9%.

En el rubro transporte, la adquisición de vehículos tuvo un incremento del 4,6%, mientras que las pastillas de freno aumentaron 4,4%.

Estos movimientos explican parte de la presión que tuvieron durante agosto los capítulos vinculados con servicios, vivienda y movilidad.

Cómo se mide la inflación en San Luis

El IPC de San Luis se construye a partir de una canasta representativa de los bienes y servicios consumidos por los hogares.

La medición contempla 301 productos y, según la metodología informada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos, se relevan en promedio alrededor de 4.900 precios mensuales para elaborar el indicador.

La estadística provincial permite seguir la evolución de los precios en la ciudad de San Luis y constituye una medición diferenciada del IPC nacional que publica el INDEC, cuya cobertura abarca todo el país y se divide además en seis regiones estadísticas.

San Luis quedó por debajo del acumulado nacional

El dato de agosto mostró una coincidencia entre San Luis y el promedio nacional en la variación mensual: ambos registraron 1,7%.

Sin embargo, la diferencia aparece al mirar el acumulado del año. Mientras la provincia acumuló 18,7% entre enero y agosto, el IPC nacional llegó a 21,3%.

La misma situación se observa en la comparación interanual: San Luis registró 32,3%, frente al 33,5% del promedio nacional.

El resultado provincial vuelve a mostrar, de todos modos, que la inflación no se distribuye de manera uniforme entre los distintos rubros: mientras transporte y educación encabezaron las subas de agosto, vivienda y servicios básicos mantiene el mayor incremento interanual, con un 45,8%.