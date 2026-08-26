Murió un hombre tras ser atropellado por un colectivo de larga distancia en San Luis

Un hombre de aproximadamente 50 años murió este lunes tras ser embestido por un colectivo de larga distancia en avenida Circunvalación, en la ciudad de San Luis. El accidente ocurrió cerca de la fábrica Kimberly Clark y la víctima falleció en el lugar. El conductor del ómnibus dio negativo en el test de alcoholemia y la Policía investiga las circunstancias del siniestro.

Un hombre de aproximadamente 50 años murió este lunes por la mañana tras ser embestido por un colectivo de larga distancia en avenida Circunvalación, ex ruta nacional 147, en la ciudad de San Luis.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:30, a la altura de la fábrica Kimberly Clark, en el tramo ubicado entre los puentes de las avenidas Riobamba y Favaloro.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, el colectivo pertenece a la empresa Del Sur y Media Agua y era conducido por un hombre de 32 años, domiciliado en la provincia de San Juan. El vehículo circulaba en sentido oeste-este cuando, por causas que todavía se investigan, embistió al peatón.

La víctima, que tenía domicilio en la ciudad de San Luis, murió en el lugar como consecuencia del impacto. Personal médico que llegó hasta el sitio constató el fallecimiento.

El hombre se encontraba acompañado por su sobrino, de 21 años, quien resultó ileso tras el accidente.

Al conductor del colectivo se le practicó un test de alcoholemia que dio resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Efectivos de distintas dependencias de la Policía de la Provincia trabajaron en el lugar y realizaron los peritajes destinados a determinar cómo ocurrió el siniestro. También se dispuso un operativo para ordenar y regular el tránsito mientras se desarrollaban las tareas.

La investigación continuará con las pericias correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.