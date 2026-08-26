Detuvieron a un subcomisario de la Policía de San Luis acusado de violencia de género

Un subcomisario de la Policía de San Luis fue detenido tras una denuncia de su pareja por tres episodios de violencia de género ocurridos entre el 19 y el 23 de agosto. La Fiscalía lo acusa provisoriamente de lesiones y amenazas agravadas por el uso de armas y pidió 120 días de prisión preventiva. El efectivo fue pasado a servicio pasivo y se le retiró el arma reglamentaria mientras continúa la investigación.

Un subcomisario de la Policía de San Luis, identificado como Juan Heber Hildebrando Suárez, fue detenido durante el fin de semana luego de una denuncia por violencia de género presentada por su pareja. La Fiscalía de Género Nº 2 le atribuyó provisoriamente tres hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de agosto y solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva durante 120 días.

La audiencia se realizó ante el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial y fue presidida por la jueza Agustina Dopazo Samper. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Defensoría Oficial en lo Penal Nº 3.

Según informó el Poder Judicial, Suárez y la denunciante mantienen una relación de pareja desde hace 19 años y tienen dos hijos. La acusación fiscal reconstruyó tres episodios de violencia que se habrían producido en el domicilio familiar.

El primero habría ocurrido el miércoles 19 de agosto. De acuerdo con la Fiscalía, el subcomisario regresó a la vivienda y comenzó a interrogar a su pareja por una supuesta infidelidad. Ante las respuestas de la mujer, presuntamente la tomó de la ropa a la altura del cuello, la obligó a sentarse en un sillón y luego la golpeó en el rostro.

Las agresiones le habrían provocado hematomas visibles en ambos ojos, lesiones que posteriormente fueron constatadas mediante un examen médico.

Al día siguiente, alrededor de las 21, se habría producido el segundo episodio. Los hijos de la pareja no se encontraban en la vivienda cuando, según la acusación, Suárez llevó a la mujer hasta una habitación utilizada como sala de juegos y volvió a exigirle explicaciones por la presunta infidelidad.

La mujer habría planteado entonces la posibilidad de separarse. Según la Fiscalía, el hombre la habría amenazado y colocado su arma reglamentaria sobre un escritorio mientras la manipulaba frente a ella.

La acusación sostiene que posteriormente la golpeó en la cabeza con la culata del arma y tomó de un ropero un cuchillo tipo caza, que habría utilizado también para intimidarla.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la situación se habría prolongado desde aproximadamente las 21 hasta las 5 de la madrugada.

El tercer episodio habría comenzado el sábado 22 y continuado hasta la mañana del domingo. Según la Fiscalía, después de cumplir una guardia, Suárez regresó a su vivienda y alrededor de las 21 reunió a su familia en el comedor.

En presencia de sus hijos, habría descalificado a la mujer y les habría preguntado qué querían hacer con su madre. Luego, siempre de acuerdo con la acusación, le habría dicho: “Si querés vivir, suplica por tu vida”.

Posteriormente habría enviado a los hijos a otra habitación y llevado a la mujer al dormitorio matrimonial. Allí, presuntamente, la habría inmovilizado, golpeado en la cabeza e intentado asfixiarla mientras continuaba exigiéndole explicaciones.

La Fiscalía indicó que esta situación se habría extendido desde las 21 del sábado hasta las 9 del domingo.

La intervención policial comenzó después de que una de las hijas de la pareja pidiera ayuda a una tía. La mujer llegó al domicilio acompañada por efectivos y lograron retirar a la denunciante para que pudiera realizar la denuncia.

La víctima habría advertido que Suárez tenía su arma reglamentaria y que la había utilizado durante las agresiones. Los policías regresaron entonces a la vivienda y le solicitaron que saliera. Según se expuso durante la audiencia, el subcomisario permaneció en el interior durante unas tres horas.

Finalmente intervino un mediador de la Policía de San Luis. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, Suárez salió de la vivienda con auriculares y manifestó que estaba jugando videojuegos y que por ese motivo no había escuchado los requerimientos policiales.

Tras la denuncia, el jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano, tomó conocimiento de la situación y se dispuso la detención del efectivo por orden judicial.

Además, el Ministerio de Seguridad informó que se le retiró preventivamente el arma reglamentaria mientras avanza la investigación. En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos inició un sumario administrativo y dispuso el pase del efectivo a servicio pasivo.

La Fiscalía formuló cargos provisoriamente contra Suárez como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de género y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.

Entre las evidencias incorporadas figura el examen médico realizado a la denunciante, que constató lesiones en el rostro y la cabeza. La investigación todavía contempla nuevas medidas, entre ellas entrevistas a policías y familiares, informes de riesgo y la declaración de los hijos de la pareja mediante Cámara Gesell.

La Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva y fundamentó el pedido en la existencia de riesgo de fuga, peligro de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la denunciante y sus hijos. También destacó la condición de policía del imputado, el presunto uso del arma reglamentaria y el vínculo de 19 años con la mujer, circunstancias que, según la acusación, podrían facilitar eventuales presiones sobre la víctima, sus hijos u otros testigos.

La defensa informó que Suárez decidió abstenerse de declarar y solicitó la prórroga constitucional de ocho días para analizar las actuaciones y definir su estrategia. También anticipó que evaluará medidas alternativas a la prisión preventiva.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia adhirió al pedido para que los hijos de la pareja declaren mediante Cámara Gesell.

Finalmente, la jueza Agustina Dopazo Samper concedió la prórroga constitucional solicitada por la defensa. La audiencia se reanudará una vez cumplidos los ocho días, o antes si la defensa lo solicita. En esa instancia se resolverán la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía.