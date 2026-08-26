Denuncian nuevos despidos en Transpuntano y apuntan a una interna feroz en la UTA San Luis

La interna por el control de la UTA San Luis sumó dos nuevos despidos en Transpuntano. Sectores opositores denuncian que uno de los trabajadores es hijo de un dirigente que compite contra Iván “Colo” Piñeyro y que su pareja también fue cesanteada. Acusan al gremialista de utilizar los despidos como mecanismo de presión de cara a las elecciones de diciembre. Las denuncias deberán ser corroboradas y no se incorporó una explicación formal de la empresa.

La interna por el control de la sede San Luis de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sumó dos nuevos despidos en Transpuntano y volvió a quedar bajo la lupa la conducción de Iván “Colo” Piñeyro, quien buscará renovar su mandato en las elecciones previstas para diciembre.

Según denuncian trabajadores vinculados al conflicto gremial, uno de los empleados cesanteados es hijo de un integrante de una lista opositora a Piñeyro. La otra persona despedida es su pareja, por lo que ambos quedaron fuera de la empresa.

Las desvinculaciones se suman a otro caso ocurrido durante la semana, que involucró a un trabajador de la sección Repuestos. Los trabajadores opositores sostienen que los despidos forman parte de una estrategia para ejercer presión sobre quienes pretenden competir con la actual conducción sindical.

La situación vuelve a poner el foco sobre Piñeyro, un dirigente cercano al intendente de San Luis, Gastón Hissa, que pretende mantenerse al frente de la UTA en la provincia.

De acuerdo con las denuncias surgidas desde sectores opositores, los nuevos despidos habrían sido impulsados por el dirigente como una forma de amedrentar a quienes participan de listas que disputarán el poder sindical en diciembre. En ese sentido, aseguran que no se trataría de una modalidad nueva dentro de la interna gremial.

Uno de los trabajadores desvinculados es hijo de un chofer que integró una lista opositora a Piñeyro. Según la versión difundida por los trabajadores, la decisión también alcanzó a su pareja. “Esto es política y acá vale todo”, habría sido la explicación atribuida al dirigente.

A las acusaciones por los despidos se suma otro señalamiento sobre los vínculos de Piñeyro con Transpuntano. Desde sectores críticos de la conducción gremial sostienen que el dirigente tendría participación económica en la empresa y que sería propietario de al menos dos colectivos que son alquilados a la compañía. Ese punto forma parte de los cuestionamientos que sus adversarios utilizan para poner bajo discusión su relación con la firma.

Por ahora, las acusaciones corresponden a sectores enfrentados con la actual conducción de la UTA y deberán ser corroboradas. Tampoco surge de la información aportada una explicación formal de Transpuntano sobre las causas de las desvinculaciones.

La disputa gremial queda así instalada a pocos meses de las elecciones de diciembre, mientras crece la tensión entre el oficialismo encabezado por Piñeyro y los sectores que buscan desplazarlo de la conducción de la UTA San Luis.