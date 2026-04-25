Murió Micaela Vogel, exPantera del vóley argentino: tenía 42 años y luchaba contra una enfermedad grave

La FeVA confirmó la muerte de Micaela Vogel, exjugadora de Las Panteras, a los 42 años, luego de una larga lucha contra una enfermedad grave. La exdeportista había integrado la Selección argentina de vóley y defendido los colores de San Lorenzo, GEBA y el Sassuolo de Italia.

Micaela Vogel, exjugadora de la Selección argentina de vóley femenino, murió este viernes a los 42 años luego de atravesar una enfermedad grave durante un prolongado período. La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) confirmó el fallecimiento en un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a familiares y allegados, y destacó la lucha que la exdeportista venía dando en el último tiempo. No se difundieron detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La repercusión fue inmediata en el mundo del deporte argentino. Excompañeras, entrenadores y fanáticos del vóley compartieron mensajes de dolor y recuerdos en redes sociales, donde su nombre se convirtió en tendencia en pocas horas.

Vogel fue parte de Las Panteras, el seleccionado femenino que vivió en los años de su participación una etapa de crecimiento y mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. Su figura quedó asociada a ese período de consolidación del vóley argentino. A nivel de clubes, defendió las camisetas de San Lorenzo y GEBA en el plano local, y sumó experiencia en el exterior al jugar en el Sassuolo de Italia.