«Me hizo enojar»: la respuesta de la suegra al hijo segundos después de asesinar a su nuera de 12 tiros

México busca a Erika Herrera, quien le disparó 12 veces a su nuera Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, el pasado domingo. El esposo de la víctima e hijo de la agresora tardó un día en hacer la denuncia, lo que permitió la fuga.

México busca a Erika María Herrera, la mujer que el pasado domingo asesinó a sangre fría a su nuera, Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, con 12 disparos. El crimen sacudió al país y trascendió a nivel internacional este jueves, cuando se difundió el video de la cámara de seguridad que captó el ataque. Herrera sigue prófuga.

Las imágenes muestran lo que parece ser una discusión que termina con Herrera disparando a Flores en repetidas oportunidades. Instantes después ingresó en escena el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, hijo de la agresora. «¿Qué hiciste, mamá?», le preguntó. «Nada, me hizo enojar», respondió ella. «¿Qué te pasa? Es mi familia», insistió el hombre. «Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó», replicó la sospechosa.

El esposo no denunció el crimen hasta un día después de los hechos, lo que habría sido determinante para la fuga de su madre. Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, relató cómo se enteró: «Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca. ‘Ale, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?’. Me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’.» Gómez Molina también describió la naturaleza de los conflictos previos: «Eran problemas comunes entre una nuera y una suegra. El clásico ‘no le hizo de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que para mí son normales.»

Carolina Flores había sido Miss Teen Universe Baja California en 2017 y era oriunda del puerto de Ensenada, en el estado colindante con Estados Unidos. Las autoridades mexicanas intensifican la búsqueda de Herrera sin resultados hasta el momento.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella. El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026