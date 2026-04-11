Murió electrocutado en una obra y hoy el ingeniero y la arquitecta tienen cargos penales

Un ingeniero y una arquitecta fueron imputados por homicidio culposo tras la muerte de Javier Quiroga, electrocutado el 7 de octubre de 2025 en una obra en construcción en la ciudad de San Luis cuando una varilla de hierro tocó una línea de alta tensión.

El 7 de octubre de 2025, Javier Quiroga estaba trabajando en el tercer piso de un edificio en construcción en Almirante Brown al 900 de la ciudad de San Luis, detrás de la Universidad Nacional. Su tarea era recibir varillas de hierro que sus compañeros subían desde un camión estacionado en la vereda mediante sogas. En un momento, una de esas varillas tocó la línea de alta tensión que pasaba entre el edificio y la calle. Quiroga la agarró con sus manos y murió al instante por un fallo multiorgánico.

Casi seis meses después, el fiscal de Instrucción N°1 Francisco Assat Alí formuló cargos por homicidio culposo contra los dos responsables de la empresa VSL Desarrollo: el ingeniero Alberto Carranza, contratista de la obra, y la arquitecta Rocío Crespo. La acusación es contundente en los incumplimientos: no había señalización ni aislamiento del tendido eléctrico, los guantes de Quiroga no eran aislantes, no se informó a la empresa eléctrica de los trabajos en cercanía de líneas de tensión y no hay ninguna constancia de que el trabajador haya recibido capacitación en seguridad laboral. «Los guantes que utilizaba no eran aislantes, lo cual le pudo haber salvado la vida», afirmó el fiscal.

Ambos imputados se abstuvieron de declarar. El juez Juan Manuel Montiveros Chada hizo lugar a la imputación y fijó 60 días de investigación penal preparatoria, además de ordenar restricciones para los imputados: prohibición de salir del país y firma mensual. La empresa VSL Desarrollo tampoco notificó a la prestataria eléctrica sobre los trabajos en altura, lo que según la Fiscalía habría impedido adoptar medidas preventivas básicas antes del accidente.