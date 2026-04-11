Condenan a 13 años a un hombre por abuso sexual agravado contra su hijastra

Un tribunal condenó a 13 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante un período de seis años, en un caso de violencia intrafamiliar ocurrido entre 2011 y 2017.

De acuerdo a lo establecido en el juicio oral, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 9 años, en un contexto de vulnerabilidad tras el fallecimiento de su madre. A partir de entonces, la menor quedó bajo el cuidado del imputado.

La investigación determinó que los abusos ocurrieron en el ámbito de la vivienda familiar y se reiteraron en el tiempo. Según la acusación fiscal, las agresiones incluyeron desde tocamientos hasta acceso carnal, y se habrían producido mediante amenazas y el uso de violencia física y psicológica.

Durante el debate, la Fiscalía presentó como principales pruebas el testimonio de la víctima, junto con pericias psicológicas y estudios médicos incorporados a la causa.

En un debate oral que terminó el miércoles se descubrió que la víctima pasaba larga horas subida a los árboles o al techo de su casa para evitar los abusos de su padrastro, la persona que debía cuidarla desde la muerte de su madre.

La defensa oficial cuestionó la acusación y la valoración de la prueba, pero el tribunal consideró acreditados los hechos y dictó la condena por delitos contra la integridad sexual agravados por el vínculo y la convivencia.