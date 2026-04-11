Poggi presentó la reforma constitucional a su gabinete y tomó medidas por la caída de la coparticipación

Poggi presentó la reforma constitucional a su gabinete y tomó medidas por la caída del 7,3% en la coparticipación, en una semana en que San Luis quedó afuera de los $400 mil millones en adelantos que Milei otorgó a 12 provincias.

El gobernador Claudio Poggi presentó ayer ante su gabinete los detalles del proyecto de reforma constitucional que enviará a la Legislatura y tomó decisiones concretas ante la caída del 7,3% en los ingresos por coparticipación federal que registra la provincia. La reunión de gabinete sirvió para alinear a sus ministros detrás de las dos grandes definiciones de la semana política puntana: el proyecto institucional y la respuesta fiscal ante la merma de recursos nacionales, en un contexto donde San Luis no integró el grupo de 12 provincias que recibió adelantos de coparticipación por $400 mil millones del gobierno de Milei.

El proyecto de reforma, anunciado en la apertura de sesiones del 1° de abril, incluye los ejes que Poggi ya anticipó: límite de dos mandatos para el gobernador —con él mismo computando el actual como el primero—, capitales alternas rotativas en el interior, cambios en el sistema de selección de magistrados y rango constitucional para la gestión del agua. La iniciativa requerirá mayorías especiales y la elección de convencionales constituyentes.

Pero la semana no estuvo exenta de tensión política. Desde las propias filas del oficialismo, el dirigente radical Alejandro Cacace cuestionó duramente el timing: «Estoy de acuerdo, pero a su vez anunció que va a ir por un tercer mandato el año que viene». Cacace también apuntó al proceso: dijo que la reforma fue presentada sin convocar previamente a la coalición para discutir los temas. «No estamos hablando de una política de gobierno de lo que hacés de acá a la próxima semana, estamos hablando de las instituciones de la provincia para las próximas tres décadas».