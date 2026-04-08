“Adornigate”: Declaró Hugo Morales y complicó la trama inmobiliaria

Declaró Hugo Morales en la causa por el patrimonio de Manuel Adorni. Confirmó la venta de un departamento y aportó nuevos datos a la Justicia. Habrá más testimonios clave y la investigación sigue creciendo.

La investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un testimonio clave: declaró el exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario de uno de los departamentos que hoy están bajo análisis judicial.

La declaración fue tomada por el fiscal Gerardo Pollicita vía Zoom, ya que el exjugador se encontraba en Corrientes. Morales confirmó que en mayo de 2024 vendió el departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito, por 200.000 dólares a dos jubiladas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

Meses después, en noviembre, esas mismas mujeres transfirieron la propiedad a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares. La operación se realizó mediante un crédito hipotecario en el que las propias vendedoras actuaron como acreedoras.

Durante su testimonio, Morales también aportó un dato relevante: señaló que en la operación inicial participaron “dos hombres más”, aunque no pudo precisar sus identidades ni si figuraban formalmente en la documentación. Además, accedió a entregar información de su celular para colaborar con la causa.

Una causa que se amplía

La investigación, que también está bajo la órbita del juez Ariel Lijo, busca determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado por parte del funcionario.

En ese marco, este miércoles deberá declarar la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en varias de las operaciones inmobiliarias cuestionadas.

A su vez, el fiscal Pollicita ya citó a las jubiladas que participaron en la compraventa y a otras dos mujeres —Graciela Molina y Victoria Cancio— que habrían otorgado un préstamo de 100.000 dólares a Adorni, vinculado a otra propiedad.

Ese crédito surge de la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, realizada el mismo día en que el funcionario adquirió una casa en el country Indio Cuá, lo que refuerza las sospechas sobre la operatoria financiera.

Más pruebas y presión política

En paralelo, la Fiscalía incorporó el anexo reservado de la declaración jurada del funcionario, enviado por la Oficina Anticorrupción, que incluye bienes y movimientos patrimoniales de su entorno familiar entre 2022 y 2025.

El expediente también analiza viajes al exterior, incluidos vuelos en jet privado, como parte del mismo esquema de verificación patrimonial.

Mientras avanzan las medidas de prueba, la causa suma volumen judicial y político, en un contexto que ya impacta en el armado electoral del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires.