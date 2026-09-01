Milei vuelve al centro de la escena: reuniones políticas, viaje a Chile y agenda en Misiones

Después de varios días de bajo perfil, Javier Milei retomará una intensa agenda esta semana. El Presidente participará de actividades institucionales, reunirá al Gabinete y a la mesa política, viajará a Chile para mantener encuentros internacionales y cerrará la semana con una visita a Misiones.

El presidente Javier Milei retomará desde este lunes una intensa agenda de actividades, después de varios días de baja exposición pública y reuniones privadas en la Quinta de Olivos. La semana estará marcada por encuentros políticos, actividades institucionales y un nuevo viaje internacional, en una estrategia que apunta a recuperar presencia luego de los cuestionamientos por su menor actividad tras el regreso de Colombia.

Desde la Casa Rosada buscaron restarle importancia al período de bajo perfil y señalaron que se trató simplemente de una semana con una agenda más reducida. Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que el Presidente tomó nota de las críticas y decidió volver a ocupar el centro de la escena.

El primer compromiso será este lunes, cuando Milei inaugure el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se desarrolla en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). La actividad se produce mientras el Gobierno mantiene conversaciones vinculadas con un eventual regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

El martes tendrá una jornada cargada de política interna. El Presidente volverá a reunir al Gabinete y posteriormente encabezará un encuentro de la mesa política de La Libertad Avanza. Uno de los principales temas será el futuro de la reforma electoral, cuya discusión todavía genera dudas dentro del oficialismo por la falta de certezas sobre los tiempos y los apoyos necesarios.

Aunque la senadora Patricia Bullrich anticipó que el debate se retomaría próximamente, dirigentes de la mesa política admiten que todavía no existe una definición sobre el cronograma.

Para el miércoles, Milei tiene previsto participar del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton de Retiro. La actividad volverá a ubicar al mandatario junto a referentes vinculados con el espacio liberal y de derecha.

El tramo internacional de la agenda llegará hacia el final de la semana, cuando Milei viaje de manera exprés a Santiago de Chile para participar del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Durante su estadía en Chile, el Presidente tiene previsto mantener además reuniones bilaterales. Según la agenda difundida, se encontrará con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y posteriormente con el presidente chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

La agenda internacional forma parte de la estrategia de Milei para consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha regional y fortalecer su vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump.

Luego de regresar a la Argentina, el mandatario viajará a Misiones, donde visitará Puerto Iguazú para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En paralelo, La Libertad Avanza continúa trabajando en su armado territorial de cara a 2027. El espacio todavía no terminó de definir sus alianzas y acuerdos políticos, pero busca fortalecer su estructura propia en las provincias.

En Misiones, el titular de La Libertad Avanza local, Adrián Núñez, anunció una aplicación destinada a monitorear el presupuesto provincial. La iniciativa fue presentada como una herramienta de control ciudadano y acompañada por el mensaje: “Son tus impuestos, tenés derecho a saber a dónde van”.

Así, después de una semana de menor exposición, Milei volverá a desplegar una agenda que combina gestión, política partidaria, reforma electoral y actividad internacional, con el objetivo de recuperar centralidad y reforzar su posicionamiento dentro del escenario político argentino y regional.