León XIV en Argentina: el Vaticano revisará los recorridos, la seguridad y los escenarios de la visita

Una delegación oficial del Vaticano llegó a Buenos Aires para definir la logística, la seguridad y los recorridos de León XIV durante su visita a la Argentina. El Papa estará el 9 de noviembre en Buenos Aires, el 10 en Córdoba y el 11 en Luján, mientras se analizan actividades en el Monumental, un encuentro con jóvenes y una posible visita a la cárcel de Villa Devoto.

Una delegación oficial del Vaticano arribó este domingo a Buenos Aires para avanzar con los detalles logísticos y de seguridad de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los enviados de la Santa Sede recorrerán los distintos escenarios que podrían formar parte de la agenda papal y coordinarán el operativo con autoridades nacionales y provinciales.

El arribo de la misión al Aeroparque Jorge Newbery estuvo acompañado por un dispositivo especial de seguridad, que incluyó custodia policial durante el traslado y controles realizados por el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

Durante los próximos días, los representantes del Vaticano visitarán los lugares previstos para las actividades de León XIV en las jurisdicciones que serán anfitrionas: la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La recorrida permitirá evaluar los accesos, desplazamientos, condiciones de seguridad y características de cada escenario.

Luego de esas inspecciones se realizará una nueva reunión de coordinación entre las distintas jurisdicciones. El objetivo será unificar los avances de cada distrito y terminar de definir un esquema que involucra al Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia bonaerense y Córdoba.

La agenda general ya contempla tres jornadas centrales. El lunes 9 de noviembre, León XIV permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires; el martes 10 viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 estará en Luján. Durante toda su estadía en el país, el Pontífice tendrá como base la Nunciatura Apostólica.

Uno de los puntos que todavía debe definirse es el recorrido exacto y el formato de algunas actividades. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, anticipó que esta semana se terminarán de precisar los detalles.

Entre las alternativas que están bajo análisis aparece una posible actividad en el estadio Monumental, además de un eventual encuentro masivo con jóvenes. También se estudia la posibilidad de que el Papa visite a personas privadas de su libertad en la cárcel de Villa Devoto.

La visita será la primera gira de León XIV por Sudamérica como Pontífice y forma parte de un recorrido regional que incluirá Uruguay, Argentina y Perú. El Papa llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay y posteriormente continuará viaje hacia Perú.

La planificación también fue abordada durante el encuentro que León XIV mantuvo la semana pasada en el Vaticano con las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo y Raúl Pizarro. Según comunicó la Iglesia argentina, durante esa audiencia el Pontífice expresó su entusiasmo por el viaje y manifestó estar al tanto de las distintas alternativas que se encuentran en estudio.

Desde la Iglesia remarcaron además que se busca que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral, con actividades que trasciendan los actos protocolares y permitan dejar un impacto duradero en la sociedad argentina.