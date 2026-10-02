Milei se reunió con Macron en París por nuevas inversiones

Javier Milei fue recibido por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, durante su visita a París por la Argentina Week. El encuentro reunió a 13 gobernadores, funcionarios y empresarios argentinos y franceses, en una jornada centrada en inversiones y oportunidades de negocios.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de la Argentina Week, una agenda destinada a promover inversiones y oportunidades de negocios para el país.

El encuentro se produjo después de la participación de Milei en las actividades de la OCDE, donde expuso ante empresarios e inversores sobre el rumbo económico argentino y las oportunidades de inversión.

La reunión con Macron tuvo una primera instancia a puertas cerradas y luego se amplió con la presencia de empresarios, funcionarios y gobernadores argentinos que acompañaron al Presidente durante su visita.

La comitiva provincial estuvo integrada por 13 gobernadores: Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Leandro Zdero, Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés y Jorge Macri.

También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, entre otros funcionarios.

Durante la jornada, Milei mantuvo además un encuentro reservado con los gobernadores, a quienes agradeció su presencia y destacó la importancia de presentar ante inversores europeos proyectos vinculados con energía, minería y agroindustria.

La delegación empresarial incluyó, entre otros, a Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.

La Argentina Week tiene como objetivo presentar ante empresas y capitales europeos oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía argentina. La agenda incluye actividades sobre energía, minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y pesca.

Antes del encuentro con Macron, Milei también realizó una visita a Los Inválidos, el complejo histórico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.

La agenda presidencial en Francia continuará este viernes con nuevas actividades vinculadas con inversiones y sectores estratégicos, antes del regreso de Milei a la Argentina.