Ley de Tierras, discapacidad y deudas: el temario que llega al recinto

Distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial para el jueves 15 de octubre en Diputados. El temario incluye la derogación del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos sobre endeudamiento familiar. Para abrir el debate deberán reunir 129 diputados.

Distintos bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre, con un temario que incluye la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con el endeudamiento familiar.

El pedido fue presentado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y cuenta con el respaldo de diputados de la Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal y otros espacios. La sesión fue convocada para las 14.

Uno de los principales puntos será el DNU 70/2023, luego del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una sentencia que había cuestionado el artículo 154 del decreto, relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.

La Corte aclaró que su decisión se limitó a una cuestión procesal vinculada con la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) y no resolvió la constitucionalidad del artículo 154 ni el fondo de la derogación de la Ley de Tierras.

El DNU ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero nunca fue tratado por la Cámara de Diputados. Para habilitar una sesión especial se necesita la presencia de 129 legisladores, por lo que los bloques que impulsan la convocatoria deberán sumar apoyos de otros espacios.

El segundo eje será la emergencia nacional en discapacidad. La oposición impulsa una prórroga, mientras que el oficialismo y sus aliados avanzaron con un dictamen propio durante el tratamiento en comisión.

También se incluyó el debate sobre el endeudamiento familiar. El oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría, mientras que distintos sectores opositores promueven alternativas que incluyen mecanismos de refinanciación y límites a los intereses.

La fecha de la sesión coincidirá además con la marcha federal universitaria, prevista para ese mismo día, lo que sumará actividad política y movilización en las inmediaciones del Congreso.

En paralelo, en el Senado, los legisladores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto para derogar específicamente el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablecer el régimen de la Ley de Tierras.

El oficialismo, en tanto, deberá definir su estrategia frente al pedido opositor y buscar apoyos para impedir que prospere la derogación del decreto. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de incorporar disposiciones sobre tierras en otros proyectos que se encuentran en tratamiento parlamentario.

Por ahora, los números para garantizar el quórum no están asegurados. La convocatoria abre así una nueva disputa parlamentaria en torno al DNU 70/2023, mientras la oposición busca aprovechar el debate sobre tierras para sumar al recinto otros dos temas sensibles: discapacidad y endeudamiento familiar.