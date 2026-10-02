Messi compró el Eldense y suma otro club en España

Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del CD Eldense, club de la Segunda División española fundado en 1921. La entidad confirmó la operación y anticipó un proyecto de largo plazo, aunque la adquisición todavía debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes.

Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, equipo que actualmente disputa la Segunda División de España. La institución alicantina confirmó este jueves la adquisición y anunció el comienzo de una nueva etapa en sus más de 100 años de historia.

El club señaló que la llegada del argentino apunta a desarrollar un proyecto de largo plazo, con objetivos vinculados al crecimiento deportivo, institucional y social de la entidad.

Fundado en 1921, el Eldense regresó esta temporada al fútbol profesional español después de su paso por la Primera Federación. Actualmente atraviesa un comienzo irregular de campeonato y se encuentra en la zona baja de la clasificación.

La operación había comenzado a tomar forma durante septiembre. Según medios españoles, Messi acordó la adquisición de la totalidad de las acciones del club y el proceso avanzó hasta su confirmación oficial.

Sin embargo, la operación todavía tiene un paso administrativo pendiente: debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con lo establecido por la Ley del Deporte.

La compra representa el segundo club español incorporado por Messi a su estructura empresarial. En abril, el argentino había adquirido la UE Cornellà, que compite en el fútbol regional español. Además, mantiene una participación vinculada al Inter Miami, donde continúa su carrera como futbolista.

El Eldense también destacó su identidad histórica y sus colores azulgranas, vinculados a sus orígenes y a la influencia de simpatizantes del Barcelona en la fundación de la institución.

Con la adquisición, Messi suma ahora un club profesional a su actividad empresarial dentro del fútbol. El objetivo anunciado por el Eldense es avanzar en un proyecto que permita consolidar y hacer crecer a la institución dentro del fútbol español, mientras se completa el trámite ante el CSD.