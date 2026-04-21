Milei recibió su doctorado en Israel y advirtió: «Con determinadas culturas no podremos convivir»

Javier Milei recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan en Israel y aprovechó el escenario para ratificar su apoyo al conflicto contra Irán: «Con determinadas culturas no vamos a poder convivir; ellos nos van a querer matar.»

El presidente Javier Milei recibió este lunes el doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan, Israel, en una ceremonia donde la política, la religión y la economía se entrelazaron en un discurso de casi una hora. Vestido con toga y flanqueado por las banderas de Argentina e Israel, el mandatario ratificó su alineamiento incondicional con Israel y Estados Unidos en el conflicto contra Irán y lanzó una de las frases más contundentes de su gira: «Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar.»

Las declaraciones llegaron horas antes del vencimiento del alto al fuego entre Washington y Teherán, lo que le dio a sus palabras una carga política inmediata. La distinción fue entregada, según expresaron las autoridades universitarias, «en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia.» Bar-Ilan también prevé otorgar un doctorado similar al enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, en una ceremonia que se realizará más adelante en el año.

El mandatario ingresó al auditorio con los acordes de una versión de rock de «Libre» —la misma que cantó la noche anterior en el ensayo de la ceremonia del Día de la Independencia—, marcando desde el principio el tono disruptivo de su presentación. Se definió ante los presentes como «un verdadero amigo del pueblo judío» y vinculó su filosofía libertaria con las raíces judeocristianas. «Si uno abraza estos valores, su vida espiritual vibra en sintonía con la material y el resultado es la prosperidad», afirmó.

En su exposición, repasó el epílogo de su próximo libro —titulado «Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso»—, cargó contra Karl Marx al calificarlo de «satánico», definió a Adam Smith como «estoico» y sostuvo que la Torá funciona como un antídoto contra las ideas de izquierda. También cuestionó al periodismo y reiteró su compromiso de trasladar la embajada argentina a Jerusalén «cuando las condiciones lo permitan.»

Asimismo, recordó los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires, reafirmó que Argentina declaró organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán, y subrayó que su gobierno busca reposicionar al país junto a las potencias occidentales en el tablero internacional.

Hubo también espacio para la distensión. Al ver a un estudiante con la camiseta de Boca Juniors, Milei aludió al reciente triunfo xeneize en el Superclásico y comentó, señalando al canciller Pablo Quirno: «Tengo un ministro hincha de River que se queja, pero bueno, alguna vez toca.»

La comitiva estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el embajador Axel Wahnish. Al mediodía, el presidente se reunió con su par israelí, Isaac Herzog, quien le entregó la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil que otorga el Estado de Israel.