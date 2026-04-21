21 abril, 2026

El primer puntano en medalla de los Juegos Suramericanos de la Juventud

m24digital 20 abril, 2026 0

Juan Aimale, delantero de 17 años oriundo de Santa Rosa del Conlara, se convirtió en el primer deportista puntano en medalla de los Juegos Suramericanos de la Juventud al obtener la plata con la selección argentina sub 17 que cayó 1-0 ante Paraguay en la final disputada en Panamá.

El joven de 17 años que juega en Quilmes se convirtió en el primer deportista puntano en recibir una medalla en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Argentina cayó 1-0 en la final ante Paraguay. Aimale jugó todo el partido y fue una de las figuras del torneo.

Juan Guillermo Aimale volvió de Panamá con una medalla de plata al cuello y con una página escrita en la historia del deporte sanluiseño. El delantero nacido en Concarán y con arraigo en Santa Rosa del Conlara se convirtió en el primer deportista puntano en recibir una medalla en los Juegos Suramericanos de la Juventud, tras integrar la selección argentina de fútbol sub 17 que disputó la final ante Paraguay este domingo.

La final fue un partido parejo que Paraguay definió por la mínima, 1 a 0. Aimale, que había sido expulsado en el partido ante Paraguay en la fase de grupos y se perdió el encuentro contra Panamá, recuperó la titularidad para la definición y jugó un partido comprometido. La ceremonia de premiación lo encontró con gesto adusto y profesional, en el que la medalla de plata se entregó en un clima dominado por la celebración paraguaya pero sin resignar la satisfacción de una actuación histórica para su provincia.

El torneo de Aimale fue de alto nivel. En el debut ante Bolivia convirtió un golazo de derecha desde afuera del área —el tercero del equipo en la victoria 3-1— y tuvo una asistencia. En los siguientes partidos siguió siendo protagonista hasta la expulsión ante Paraguay que lo sacó del encuentro ante Panamá. El joven, que fue fichado a los 8 años por Rosario Central y hoy brilla en las divisiones inferiores de Quilmes, llegó a los Suramericanos como la gran promesa puntana del fútbol argentino.

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