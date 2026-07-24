Milei profundiza su alianza con Bolsonaro en plena campaña electoral brasileña

Javier Milei viajará este fin de semana a San Pablo para participar de la oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. La agenda incluye reuniones con autoridades del estado, la recepción de la Orden de Ipiranga y la suspensión de una visita a Jair Bolsonaro por decisión judicial.

El presidente Javier Milei viajará este viernes por la noche a San Pablo para realizar una visita oficial de dos días que combinará reuniones institucionales con un marcado respaldo político a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. La actividad central se desarrollará el sábado e incluirá encuentros con autoridades brasileñas, la recepción de la máxima condecoración del estado de San Pablo y su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde será oficializada la postulación del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La agenda comenzará a las 9 en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno paulista, donde Milei será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas.

Posteriormente, el mandatario argentino recibirá la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo. De la ceremonia también participará el intendente de la ciudad, Ricardo Nunes, y se prevé un intercambio de discursos entre las autoridades presentes.

Finalizado el acto protocolar, Milei mantendrá una reunión de trabajo con De Freitas, Nunes y el senador Flávio Bolsonaro, en la que abordarán temas vinculados a la relación bilateral entre Argentina y Brasil, además de cuestiones de cooperación económica e institucional.

La visita concluirá en el Mercado Livre Arena Pacaembu, donde el Presidente participará de la Convención Nacional del Partido Liberal. Allí acompañará la oficialización de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre, en un gesto que refuerza la alianza política entre ambos dirigentes y el vínculo que Milei mantiene con el espacio conservador brasileño.

No podrá reunirse con Jair Bolsonaro

Aunque inicialmente evaluaba viajar también a Brasilia para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, el encuentro quedó descartado luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes rechazara el pedido presentado por la defensa del exmandatario.

La resolución mantiene durante 30 días un régimen estricto de arresto domiciliario que solo autoriza visitas de médicos, abogados y fisioterapeutas, además de prohibir encuentros con fines políticos o electorales mientras transcurre la campaña presidencial.

Jair Bolsonaro cumple una condena superior a 27 años de prisión por su participación en la maniobra destinada a desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.