«Es intolerable»: el duro mensaje de De la Fuente contra la Selección argentina

Luis de la Fuente cuestionó los incidentes protagonizados por jugadores argentinos tras la final del Mundial 2026. El entrenador español calificó los hechos como «intolerables» y pidió que el respeto prevalezca por encima de la rivalidad deportiva.

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, criticó con dureza los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 frente a la Argentina y sostuvo que algunos comportamientos observados luego del partido «no tienen lugar en el fútbol». El técnico campeón del mundo lamentó que una definición de esa magnitud terminara marcada por enfrentamientos entre futbolistas de ambos equipos.

En declaraciones a TVE, De la Fuente calificó como «intolerables» las escenas registradas tras el pitazo final, cuando se produjeron empujones, discusiones e insultos entre integrantes de ambos planteles.

«Es algo intolerable. Hay comportamientos que no tienen lugar en el fútbol», afirmó el entrenador, quien evitó señalar a un futbolista en particular, aunque dejó en claro que esperaba una actitud diferente de los referentes del seleccionado argentino.

El técnico español también destacó el trabajo de Lionel Scaloni y consideró que los jugadores con mayor experiencia tienen la responsabilidad de transmitir calma en momentos de máxima tensión.

«No es tolerable. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, al que seguramente le habrá dolido tanto como a nosotros ver esas reacciones, no pueden actuar de esa manera», expresó.

De la Fuente, quien mantiene una buena relación con Scaloni desde hace varios años, remarcó que la rivalidad deportiva debe quedar dentro del campo de juego y que el respeto entre colegas forma parte de los valores esenciales del deporte.

«El fútbol puede convivir con la máxima competitividad, pero nunca con agresiones o comportamientos que empañen un espectáculo como una final del mundo», señaló durante la entrevista.

Las declaraciones hacen referencia a los cruces registrados tras la consagración de España, en los que participaron integrantes del cuerpo técnico y futbolistas de ambos seleccionados. Entre los argentinos involucrados se encontraban Roberto Ayala, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, mientras que del lado español participaron Gavi, Rodri, Eric García y Dani Olmo.

Las imágenes de esos incidentes recorrieron el mundo y generaron repercusión en distintos medios internacionales. Aunque la FIFA abrió un expediente disciplinario para analizar lo ocurrido, hasta el momento no informó sanciones definitivas contra los protagonistas de los enfrentamientos.