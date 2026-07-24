Kueider suma otro revés judicial y seguirá bajo arresto domiciliario en Paraguay

La Justicia de Paraguay ordenó una nueva prisión domiciliaria para el exsenador Edgardo Kueider y su pareja en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Ambos seguirán con tobillera electrónica mientras avanza la causa por el origen de los fondos secuestrados.

El exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, continuarán bajo arresto domiciliario en Paraguay luego de que el juez de Garantías Humberto Otazú ordenara una nueva medida de prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto lavado de activos. Ambos permanecerán alojados en un departamento de la ciudad de Luque, en las afueras de Asunción, con monitoreo mediante tobillera electrónica.

El magistrado consideró que, por tratarse de ciudadanos extranjeros sin arraigo suficiente en Paraguay, existe riesgo de fuga. Además del arresto domiciliario, les prohibió abandonar el país sin autorización judicial mientras continúa la investigación. La medida busca garantizar que permanezcan a disposición de la Justicia durante el avance de la causa.

La investigación se originó en diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú con Ciudad del Este. En el vehículo en el que viajaban, las autoridades encontraron USD 211.000, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes sin declarar, lo que dio inicio a una causa por presunto intento de contrabando de divisas.

El pasado 13 de julio, ambos fueron condenados por la Justicia paraguaya por ese hecho. Kueider recibió una pena de dos años de prisión con suspensión de la ejecución, mientras que Guinsel fue condenada a un año y diez meses, también en suspenso. Sin embargo, el Ministerio Público avanzó con una nueva imputación por lavado de activos al considerar que el dinero podría haber tenido origen ilícito y que habría sido destinado a operaciones para blanquear capitales mediante inversiones inmobiliarias.

En ese marco, las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz sostienen que parte de esos fondos habría sido utilizada para adquirir bienes en Paraguay. Como medida cautelar, la Justicia ordenó el embargo de seis departamentos y varias cocheras ubicados en el edificio Innova Las Mercedes, en Asunción, con el objetivo de preservar esos activos mientras se determina el origen del dinero.

Durante las audiencias, Kueider rechazó las acusaciones y volvió a sostener su inocencia. «No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí», afirmó ante el tribunal. Además, denunció ser víctima de una persecución política y defendió a su pareja, al asegurar que no tuvo participación en las maniobras investigadas.

Mientras continúa la recolección de pruebas, el exsenador entrerriano y Guinsel permanecerán bajo estricta vigilancia electrónica en Luque, a disposición de la Justicia paraguaya, que deberá resolver en los próximos meses si eleva la causa por lavado de activos a juicio oral.