Trump endurece la política comercial, pero Argentina evita el arancel más alto

Estados Unidos puso en marcha un nuevo esquema de aranceles para importaciones de 60 países. Argentina quedó entre las naciones que abonarán la tasa mínima del 10%, aunque la medida implicará un mayor costo para las exportaciones que ingresen al mercado estadounidense.

Estados Unidos comenzó a aplicar este viernes una nueva ronda de aranceles a las importaciones provenientes de 60 socios comerciales, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump para endurecer las condiciones de acceso al mercado estadounidense. Argentina quedó incluida en el grupo que abonará el gravamen mínimo del 10%, evitando la tarifa máxima prevista por el nuevo esquema.

La medida reemplaza al régimen transitorio que regía desde comienzos de año e introduce un sistema de aranceles diferenciados de entre 10% y 12,5%, según la evaluación que realizó la administración estadounidense sobre las políticas comerciales y los controles de cada país para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso.

En ese esquema, Argentina integra el grupo de países que afrontará la tasa del 10%, junto con otras naciones que asumieron compromisos o cuentan con mecanismos para restringir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. El resto de los países alcanzados por la investigación deberá pagar un arancel del 12,5%.

La Casa Blanca sostuvo que la decisión busca fortalecer la producción nacional, combatir prácticas comerciales consideradas desleales y promover estándares internacionales más estrictos en materia laboral. Además, la administración de Trump considera que la medida contribuirá a reducir el déficit comercial de Estados Unidos e incentivar nuevas inversiones industriales dentro del país.

Los nuevos aranceles alcanzan a la mayor parte de las importaciones provenientes de las economías investigadas, aunque quedaron exceptuados algunos productos estratégicos, entre ellos determinados alimentos, materias primas, petróleo, gas y bienes ya alcanzados por otros regímenes arancelarios específicos.

Para Argentina, el impacto dependerá del comportamiento de cada sector exportador. Si bien el país evitó integrar el grupo con mayores gravámenes, el nuevo arancel del 10% encarecerá el ingreso de productos argentinos al mercado estadounidense y podría afectar la competitividad de algunas exportaciones industriales y agroindustriales.

Especialistas en comercio internacional advierten que la medida también podría incrementar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y varios de sus principales socios, algunos de los cuales ya manifestaron su rechazo al nuevo esquema y analizan posibles respuestas diplomáticas o comerciales.