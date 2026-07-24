Caputo descartó nuevos anuncios para el campo en el acto de Milei en la Rural

Luis Caputo descartó que Javier Milei anuncie nuevas medidas para el campo durante el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. El ministro aseguró que las principales decisiones ya fueron tomadas y enfrió las expectativas por una nueva baja de retenciones.

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, descartó este jueves que el presidente Javier Milei anuncie nuevas medidas para el sector agropecuario durante el acto inaugural de la 137° Exposición Rural de Palermo, previsto para el próximo domingo. «No hay que esperar nada en particular», afirmó el funcionario, en medio de las expectativas que se habían generado por una posible reducción de las retenciones.

Caputo visitó el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y, al ser consultado por la prensa sobre una eventual baja de los derechos de exportación para la carne vacuna, respondió de manera contundente: «No, el domingo no. Los anuncios se hicieron hace dos meses ya».

El ministro hizo referencia a las medidas anunciadas por el Gobierno en mayo, cuando se dispuso una reducción de las retenciones para el trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%, además de ratificar el esquema de rebajas para otros cultivos.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de continuar con ese proceso en el futuro. «En la medida que el superávit económico dé más margen, ojalá podamos entonces seguir bajando», sostuvo.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda llegaron luego de varias semanas de versiones que anticipaban posibles anuncios para el agro durante el tradicional discurso presidencial en la Rural. Entre las principales expectativas figuraba una nueva reducción de las retenciones, especialmente para la carne vacuna, que actualmente tributa un 5%.

Durante su visita, Caputo fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. Tras mantener una reunión privada, participó de un almuerzo junto a dirigentes rurales y miembros del equipo económico, entre ellos el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y los secretarios José Luis Daza y Federico Furiase.

Más tarde, el ministro recorrió la exposición y participó de la entrega del premio al Gran Campeón Macho Hereford, distinción obtenida por la Cabaña San Marón SRL, de Espartillar, provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, Caputo defendió la estrategia económica del Gobierno y aseguró que la reducción gradual de las retenciones está generando una respuesta positiva por parte de los productores.

«El campo es siempre uno de los motores principales. En la medida que podamos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata», afirmó. Además, sostuvo que «se está probando que no hay ninguna restricción externa, sino un tema de incentivos», y consideró que la política económica actual está ofreciendo las condiciones adecuadas para impulsar la producción.

Con las declaraciones del ministro, el Gobierno buscó desactivar las expectativas de nuevos anuncios fiscales para el sector y concentrar el mensaje presidencial del domingo en un balance de la gestión económica y de las medidas ya implementadas.