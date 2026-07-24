Con una emotiva carta, Otamendi cerró su etapa en la Albiceleste

Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta publicada en sus redes sociales. El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022 y referente del ciclo de Lionel Scaloni, aseguró que se marcha con «la tranquilidad de haber dejado todo».

El defensor Nicolás Otamendi confirmó este jueves su retiro de la Selección argentina a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales. A los 38 años y luego de disputar la final del Mundial 2026, el flamante refuerzo de River puso fin a una etapa de 17 años con la camiseta albiceleste y aseguró que representar al país fue «el privilegio más grande» que le dio el fútbol.

El marcador central, que disputó cuatro Copas del Mundo y fue uno de los referentes del exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni, sostuvo que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo dentro del campo de juego.

«Soñé de chico vestir la camiseta de la Selección y la defendí con el alma», escribió al comienzo del mensaje, en el que recordó el camino recorrido desde su debut hasta la reciente final mundialista perdida frente a España.

Otamendi destacó que haber podido despedirse disputando una final del mundo fue un regalo del destino y afirmó que, pese al resultado, el plantel dejó todo hasta el último instante.

«Me voy con la cabeza en alto. Lo intentamos hasta el último segundo y me voy con la tranquilidad de haber dejado todo», expresó.

Durante su extensa publicación también agradeció el respaldo permanente de los hinchas argentinos, a quienes les reconoció el acompañamiento en cada competencia.

«Gracias por el amor incondicional, por cada bandera y cada canción. Cada vez que sonó el himno sentí que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño», escribió.

El exdefensor de Vélez, Porto, Manchester City y Benfica dejó además un mensaje para las nuevas generaciones que continuarán representando a la Argentina.

«Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parezcan imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. No permitan que una derrota les robe la ilusión», afirmó.

Otamendi cierra su trayectoria internacional como uno de los futbolistas más exitosos de la historia de la Selección. Durante el ciclo de Lionel Scaloni fue campeón del Mundial de Qatar 2022, obtuvo la Finalissima 2022 y conquistó dos títulos de Copa América, además de disputar la final del Mundial 2026.

En el cierre de su carta, el defensor agradeció el apoyo de su familia y resumió el significado que tuvo vestir la camiseta argentina.

«Los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida», concluyó.