Milei designó a Monteoliva y Presti como nuevos Ministros de Seguridad y Defensa

El presidente Javier Milei oficializó este sábado la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri antes de su asunción legislativa. Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad y el teniente general Carlos Presti quedará al frente de Defensa. El Gobierno afirmó que ambas designaciones continúan la línea iniciada en diciembre de 2023.

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Alberto Presti asumirán como nuevas autoridades en los ministerios de Seguridad y Defensa. La confirmación llegó a través de un comunicado oficial que también formalizó la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes ocuparán bancas en el Congreso desde el próximo 10 de diciembre.

La Oficina del Presidente informó que Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, pasará a encabezar el Ministerio de Seguridad Nacional. Según el comunicado, la funcionaria “ha sido una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, orientada a la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y al fortalecimiento del orden público.

En paralelo, el Gobierno confirmó que Presti dejará su rol como jefe del Estado Mayor General del Ejército para asumir al frente del Ministerio de Defensa. La Oficina destacó que, “por primera vez desde el regreso de la democracia”, el cargo quedará en manos de un militar que alcanzó el rango más alto de su escalafón.

El comunicado agregó que estas designaciones “representan la continuidad del rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2023” y que la impronta de Bullrich y Petri “se mantendrá por el resto de la gestión.” Además, el Ejecutivo afirmó que se “inaugura una tradición” que busca poner fin a la “demonización de oficiales, suboficiales y soldados”.

Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente.

