Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia

Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará el amistoso ante Islandia, aunque todavía no definió cuántos minutos disputará. El partido será el último ensayo de la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó este lunes que Lionel Messi jugará el amistoso ante Islandia, el último partido de preparación de la Selección argentina antes del debut en el Mundial 2026. El entrenador aclaró, sin embargo, que todavía no está definido cuántos minutos disputará el capitán albiceleste.

“Va a jugar, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”, afirmó el técnico durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El partido se disputará este martes 9 de junio desde las 22, hora argentina, en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, y será la última prueba del seleccionado antes del estreno mundialista.

La presencia de Messi era una de las principales incógnitas luego de algunas molestias físicas y de la planificación especial que el cuerpo técnico viene realizando para administrar las cargas del capitán de cara al torneo.

Scaloni también llevó tranquilidad sobre la situación de otros futbolistas que habían llegado con inconvenientes físicos al inicio de la concentración.

“Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido”, aseguró el entrenador, quien además confirmó que Leandro Paredes continuará recuperándose y se sumará al grupo en los próximos días.

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la baja de Leonardo Balerdi, desafectado recientemente de la convocatoria.

El técnico adelantó que luego del amistoso ante Islandia definirá quién ocupará el lugar vacante dentro de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

“En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo”, explicó Scaloni, dejando abierta la posibilidad de convocar a un futbolista de otra línea del campo.

Argentina utilizará el encuentro frente a Islandia como último ensayo formal antes de su debut en el Mundial, en medio de una fuerte expectativa por el estado físico de varias figuras y por la búsqueda del equipo ideal para iniciar la defensa del título.

La Selección llega al amistoso luego de varias semanas de preparación en Estados Unidos y con la intención de ajustar detalles futbolísticos y físicos antes del comienzo de la competencia oficial.