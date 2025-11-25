Lanús venció por penales a Atlético Mineiro y ganó su segunda Copa Sudamericana

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras superar por penales 5 a 4 a Atlético Mineiro luego del 0 a 0 en Asunción. Nahuel Losada fue la figura del partido y de la definición, con tres penales atajados. Con el título, el Granate aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por Alejo Pombo

Lanús se consagró este sábado campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia al vencer por penales 5 a 4 a Atlético Mineiro, después del 0 a 0 en los 120 minutos disputados en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Ante más de 42.000 espectadores y con 35 grados de temperatura, Nahuel Losada se convirtió en la figura excluyente del partido y de la definición.

El trámite del juego estuvo marcado por el desgaste físico y el calor extremo, lo que generó una primera etapa de pocas acciones claras. Atlético Mineiro mostró mayor prolijidad en el inicio y contó con la ocasión más peligrosa de ese tramo, un tiro libre de Bernard que dio en el palo a los 26 minutos. Lanús respondió sobre el final del primer tiempo con intentos aislados de Ramiro Carrera, Rodrigo Castillo y Sasha Marcich.

En el complemento, el desarrollo mantuvo la misma tónica, con avances esporádicos y sin efectividad. Dudu y Hulk inquietaron por momentos para el conjunto brasileño, mientras que Marcelino Moreno encabezó los ataques más prometedores del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. La estructura defensiva del Granate, con un sólido Carlos Izquierdoz y un firme José Canale, permitió que Losada prácticamente no sufriera sobresaltos.

Durante la prórroga, los cambios de Jorge Sampaoli revitalizaron a Atlético Mineiro, que dispuso de dos ocasiones muy claras a través de Caio Paulista y Biel. En el minuto 112, Losada volvió a destacarse al tapar un mano a mano decisivo que mantuvo a Lanús en carrera.

La definición por penales fue determinante. Lanús falló el primer tiro mediante Walter Bou y luego tuvo un punto para partido en los pies de Lautaro Acosta, quien envió su remate por encima del travesaño. Aun así, Losada se erigió como héroe al detener los disparos de Hulk, Biel y Vitor Hugo. En el equipo argentino anotaron Izquierdoz, Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson. Para el conjunto brasileño convirtieron Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexander.

Con esta consagración, Lanús obtuvo su octavo título oficial y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.