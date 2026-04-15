Boca arrasó en la Bombonera y lidera su grupo de la Libertadores

Boca goleó 3-0 a Barcelona en la Bombonera y lidera su grupo en la Libertadores. Generó numerosas chances pero el resultado quedó corto. La nota negativa fue la lesión de Agustín Marchesín, que salió entre lágrimas.

Boca Juniors venció 3-0 a Barcelona SC en la Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y quedó como líder con puntaje ideal, aunque el resultado terminó siendo corto por la cantidad de situaciones generadas.

Los goles del equipo dirigido por Claudio Úbeda llegaron a través de Lautaro Di Lollo a los 39 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacíbar a los 81 y Ander Herrera en tiempo de descuento.

El triunfo, que se suma al 2-1 en el debut ante Universidad Católica, deja al conjunto xeneize con seis puntos y bien posicionado en la tabla.

Sin embargo, la principal preocupación de la noche fue la lesión de Agustín Marchesín, quien debió salir a los 10 minutos con un problema en la rodilla. El arquero abandonó el campo visiblemente dolorido y encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

En el inicio, el equipo visitante, dirigido por César Farías, logró incomodar a Boca al cerrar los circuitos de juego y generar las primeras llegadas de riesgo, incluso con una intervención clave de Marchesín antes de su salida.

El conjunto local reaccionó con el correr de los minutos y comenzó a generar peligro, aunque con baja efectividad. Miguel Merentiel contó con varias oportunidades claras, pero se encontró con una gran actuación del arquero José Contreras, figura del partido.

La apertura del marcador llegó tras una de las fórmulas más utilizadas por Boca: centro de Lautaro Blanco y cabezazo de Di Lollo para el 1-0.

En el complemento, el dominio fue aún más marcado. El equipo generó numerosas situaciones, pero volvió a chocar con Contreras, que evitó una diferencia mayor.

Recién a los 81 minutos, otro centro de Blanco encontró a Ascacíbar, que de cabeza amplió la ventaja. Ya en tiempo de descuento, Herrera selló el 3-0 con su primer gol en el fútbol argentino.

Boca mostró contundencia en el resultado, pero también dejó en evidencia su falta de eficacia para definir un partido que dominó ampliamente y que pudo terminar en goleada histórica.