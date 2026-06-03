El padre de Agostina respaldó al fiscal y apuntó contra posibles cómplices

Gabriel Vega respaldó la investigación del fiscal Raúl Garzón y aseguró que no dejará de buscar justicia hasta que todos los responsables del femicidio de su hija estén detenidos. Además, afirmó que Claudio Barrelier tenía antecedentes por hechos similares y pidió profundizar la pesquisa sobre posibles cómplices.

El padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, respaldó públicamente la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón y aseguró que continuará impulsando el esclarecimiento del caso hasta que “todos los responsables estén presos”. Además, sostuvo que Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio, tendría antecedentes vinculados a hechos de características similares.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes junto a su abogada, Fernanda Alaniz, Gabriel Vega expresó su confianza en el trabajo de la fiscalía y destacó el acompañamiento recibido desde el inicio de la causa. “Le estoy muy agradecido”, afirmó al referirse a Garzón, quien conduce la investigación por el crimen que conmociona a Córdoba.

El exintegrante de la Policía provincial sostuvo que existen elementos que permiten sospechar la participación de otras personas además del principal acusado. “Voy a seguir investigando. Hasta que no caiga el último, no voy a parar”, manifestó ante los medios.

En ese contexto, definió a Barrelier como “un psicópata” y aseguró que no encuentra palabras para describir la gravedad de lo ocurrido. La investigación judicial mantiene al hombre como único detenido e imputado por el femicidio de la adolescente.

Vega también reclamó que la atención pública se concentre en el avance de la pesquisa y en la posible existencia de cómplices. Según sostuvo, el objetivo principal debe ser determinar con precisión qué ocurrió y establecer todas las responsabilidades penales que puedan surgir de la causa.

Durante la conferencia, el padre de la víctima pidió además “respeto” y “empatía” a los medios de comunicación. Cuestionó la difusión de detalles morbosos sobre el caso y remarcó el impacto que la cobertura tiene sobre los familiares de Agostina.

Por su parte, la abogada Fernanda Alaniz reconstruyó el inicio de la investigación y explicó que el nombre de Barrelier apareció en el expediente recién el 26 de mayo, luego de la declaración de un remisero que trasladó a la adolescente hasta las inmediaciones de la vivienda del acusado.

La letrada señaló que, durante las primeras horas de la búsqueda, la investigación avanzó sobre otras hipótesis y personas mencionadas en la denuncia inicial por desaparición. Según explicó, esa información condicionó las primeras líneas de trabajo de los investigadores.

Alaniz también afirmó que existen al menos tres antecedentes o episodios previos que vincularían a Barrelier con denuncias relacionadas con delitos contra la integridad sexual. En ese marco, confirmó que solicitó a la Justicia la imputación de Soledad, la propietaria del Ford Ka que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

La causa continúa sumando medidas probatorias, entre ellas pericias sobre teléfonos celulares, análisis de cámaras de seguridad y estudios forenses. Mientras tanto, la fiscalía intenta determinar si hubo participación de terceros en el crimen y reconstruir con precisión los movimientos del acusado antes y después del asesinato.

Al cierre de la conferencia, Vega evitó profundizar sobre diferencias familiares previas y eligió recordar a su hija. Entre lágrimas, la describió como “una nena feliz” y destacó su personalidad afectuosa y su permanente sonrisa, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.