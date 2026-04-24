El PJ pidió informes sobre el financiamiento de las correcaminatas de Hissa

El bloque del PJ pidió informes para que el intendente explique si las correcaminatas se financian con fondos públicos o aportes privados.

El bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis presentó un pedido de informe para que el intendente Jorge Gastón Hissa aclare el origen de los fondos que financian las denominadas “correcaminatas”, actividades que realiza de manera periódica.

La iniciativa, tratada en la sesión de este jueves, busca determinar si estos eventos —presentados como propuestas de promoción de la salud— se sostienen con recursos municipales o con aportes privados, como ocurría cuando Hissa las organizaba desde la oposición.

El concejal justicialista Andrés Russo expresó que la ciudad necesita “más calidad en los servicios y menos campaña política”, y planteó dudas sobre el uso de la estructura estatal para este tipo de actividades.

Desde la oposición sostienen que, al estar actualmente al frente del Ejecutivo municipal, el intendente debe transparentar si se utilizan recursos públicos —como personal, logística o infraestructura— en la organización de estos eventos, lo que podría constituir una irregularidad.

El reclamo se enmarca en críticas más amplias hacia la gestión, a la que acusan de mantener un perfil de campaña permanente, con fuerte presencia en actividades públicas pero con escasos avances en problemáticas estructurales de la ciudad.

En ese contexto, las correcaminatas quedaron en el centro de la discusión política. La oposición plantea dos escenarios: si se financian con fondos públicos, podría tratarse de un uso indebido de recursos del Estado; si son sostenidas con aportes privados, el intendente debería informar quiénes son los financistas.

La respuesta del Ejecutivo municipal —o su eventual silencio— será clave para el desarrollo del debate político en el Concejo Deliberante en las próximas semanas.