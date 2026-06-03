Ni Una Menos vuelve a marchar al Congreso con foco en tres femicidios

Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles frente al Congreso y en distintas ciudades del país. La marcha tendrá como eje los reclamos de justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, además de exigir políticas públicas contra la violencia de género.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos volverán a marchar este miércoles en distintos puntos del país para reclamar justicia por las víctimas de femicidios y exigir políticas públicas contra la violencia de género. El acto central se realizará frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria principal comenzará a las 17 en las inmediaciones del Palacio Legislativo y tendrá como eje los pedidos de justicia por los femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, en Misiones; y Noelia Carolina Romero, en la localidad bonaerense de Temperley.

La movilización se desarrollará bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!” y contará con la participación de organizaciones que integran Ni Una Menos, además de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintos espacios políticos y sociales.

El reclamo adquirió una dimensión especial tras el femicidio de Agostina Vega, un caso que generó una fuerte conmoción social en todo el país y reavivó el debate sobre la prevención de la violencia de género y la protección de niñas y adolescentes.

Desde Ni Una Menos señalaron que la convocatoria ya había sido definida días antes en una asamblea realizada en la sede de la CTA, aunque el impacto del crimen de la joven cordobesa reforzó la necesidad de ampliar la movilización y visibilizar los reclamos.

Las organizaciones convocantes también insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas de asistencia, prevención y acompañamiento para víctimas de violencia de género. En ese marco, cuestionaron el desmantelamiento de programas estatales y reclamaron una mayor presencia del Estado en la protección de mujeres y diversidades.

Según datos difundidos por Ni Una Menos y observatorios especializados, en Argentina se registra un femicidio cada poco más de un día, una cifra que continúa siendo uno de los principales ejes de preocupación de los colectivos que impulsan la marcha.

En la Ciudad de Buenos Aires, el operativo de tránsito prevé cortes y restricciones desde las 15 en distintos puntos del centro porteño. Las interrupciones afectarán principalmente las avenidas Callao y Entre Ríos, Corrientes, Belgrano, Avenida de Mayo, Rivadavia y varios accesos a Plaza de Mayo y la zona de Tribunales.

Además de la concentración en el Congreso, se realizarán manifestaciones en diversas provincias. En Córdoba, la convocatoria será a las 17 en Colón y Cañada; en Mendoza, a las 18:30 en el Kilómetro Cero; en Santa Fe, a las 16:30 en Plaza 25 de Mayo; en Entre Ríos, a las 15 en Plaza 1° de Mayo; en Neuquén, a las 17:30 en el Monumento al General San Martín; y en Bariloche, desde las 18.

Los organizadores señalaron que el objetivo de la jornada es mantener vigente el reclamo que dio origen al movimiento en 2015 y visibilizar la persistencia de la violencia machista en todo el país, con un mensaje centrado en la justicia para las víctimas y la prevención de nuevos femicidios.