Milei anticipó una amplia victoria electoral y apuntó contra el kirchnerismo

Javier Milei combinó definiciones económicas y mensajes electorales durante su exposición ante empresarios en el Congreso del IAEF. El Presidente pronosticó una amplia victoria oficialista en las próximas elecciones, criticó al kirchnerismo con una comparación inspirada en Monsters, Inc. y aseguró que “se vienen los mejores años de la economía argentina”.

El presidente Javier Milei aprovechó este martes su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para combinar un balance de la gestión económica con definiciones de fuerte contenido político y electoral. Ante empresarios y ejecutivos del sector financiero, pronosticó una contundente victoria de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas y volvió a cargar contra el kirchnerismo.

Durante su exposición, Milei aseguró que la economía continuará mostrando mejoras en los próximos meses y vinculó ese escenario con las perspectivas electorales del oficialismo.

“Hoy la economía está mucho mejor que en 2023. A fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene muchísimo mejor y en octubre los vamos a pasar por arriba”, afirmó el mandatario al referirse a los comicios legislativos de 2027.

El Presidente sostuvo que los avances económicos fortalecen la aceptación social de las políticas impulsadas por su Gobierno y consideró que el oficialismo seguirá consolidando apoyo electoral a medida que se profundicen los resultados.

Uno de los pasajes más llamativos del discurso llegó cuando recurrió a una comparación con la película animada Monsters, Inc., producida por Pixar y estrenada en 2001. Milei utilizó la trama del film para cuestionar a los sectores que identifica con el colectivismo y el kirchnerismo.

“Hay una película hermosa que se llama Monsters, Inc.. Los monstruos asustan a los niños hasta que una nena se les ríe en la cara”, recordó.

A partir de esa referencia, construyó una analogía política. “El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser libre nuevamente. El monstruo K. Monstruo, no nos asustás más”, expresó.

Además de las críticas a la oposición, Milei volvió a defender la apertura económica y la estrategia de integración internacional impulsada por su administración. Según afirmó, el crecimiento sostenido dependerá de consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir el riesgo país.

“Una Argentina cerrada es una Argentina pobre. Una Argentina abierta es una Argentina que crece”, sostuvo ante los asistentes.

En materia económica, el Presidente insistió en que, si el país logra reducir significativamente el riesgo soberano, podría alcanzar tasas de crecimiento del 7% al 8% anual. Según su proyección, ese escenario permitiría duplicar el Producto Bruto Interno en una década.

También reivindicó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que el rumbo actual permitirá dejar atrás décadas de inflación crónica, déficit fiscal y estancamiento económico.

Sobre el cierre de su exposición, Milei volvió a plantear una mirada optimista sobre el futuro del país. “Se vienen los mejores años de la economía argentina en más de un siglo”, afirmó, al tiempo que convocó a empresarios e inversores a acompañar el proceso de transformación económica.

El discurso dejó en evidencia que, además de defender los indicadores económicos de su gestión, el Presidente comenzó a incorporar con mayor intensidad mensajes de tono electoral, en un contexto en el que el oficialismo busca fortalecer su posicionamiento de cara a los próximos desafíos políticos.