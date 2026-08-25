Milei arranca la semana con Gabinete y pone el foco en las reformas que quiere aprobar en el Congreso

Javier Milei inicia una semana clave con una reunión de Gabinete y un encuentro con legisladores antes de una sesión cargada de proyectos oficiales. El Gobierno buscará avanzar con cambios en el Banco Central e Inocencia Fiscal II, además de otras iniciativas. La agenda estará atravesada por las negociaciones con el PRO y el resto de los aliados parlamentarios.

Javier Milei inicia este lunes una semana cargada de actividad política, con el foco puesto en las reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso y en la necesidad de sostener acuerdos con sus aliados. El Presidente encabezará a las 10 una reunión de Gabinete y el martes mantendrá un encuentro con diputados y senadores, en la previa de una sesión en la Cámara baja que tendrá varios proyectos clave para el oficialismo.

La agenda parlamentaria estará concentrada principalmente en las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y en la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que el Gobierno considera centrales para profundizar su programa económico.

El proyecto referido al Banco Central propone volver a establecer como objetivo excluyente de la entidad la preservación del valor de la moneda, en reemplazo de las cinco funciones incorporadas con la reforma de 2012. También plantea prohibir que el organismo financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, incluida la compra de títulos públicos nacionales, provinciales o municipales en el mercado primario.

La iniciativa, además, establece que la remoción del presidente del Banco Central requiera una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y limita la distribución de utilidades a las ganancias genuinas de la entidad.

En paralelo, el Gobierno buscará avanzar con Inocencia Fiscal II, una propuesta que apunta a facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen simplificado y promover la utilización de dólares que permanecen fuera del sistema formal. El proyecto elimina los límites de ingresos anuales y patrimonio que condicionaban el acceso al régimen simplificado de Ganancias y contempla una reducción del 25% en las multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que adhieran.

La sesión también incluirá otros temas. Entre ellos aparecen el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en diciembre de 2023, y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Además, se debatirá una modificación de la Ley de IVA vinculada con la alícuota de la fécula de mandioca, la creación de una segunda sala en las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata y la declaración del Camino de Brochero, en Córdoba, como patrimonio cultural inmaterial de la Argentina.

La agenda política estará atravesada, además, por la relación entre La Libertad Avanza y sus aliados. El PRO ya expresó reparos frente a algunas iniciativas del Gobierno y, en particular, cuestionó la posibilidad de eliminar las PASO. En ese contexto, el oficialismo deberá negociar los votos necesarios para avanzar con sus proyectos en el recinto.

Como parte de la actividad del Ejecutivo, este lunes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmarán junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, un convenio relacionado con el traspaso de ferrocarriles y rutas.

La agenda presidencial continuará el jueves, cuando Milei tiene previsto brindar a las 11 un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT sobre ética e inteligencia artificial.

La semana comenzará así con una combinación de gestión, negociaciones parlamentarias y definiciones políticas, mientras el Gobierno busca convertir el respaldo electoral obtenido en las últimas elecciones en el impulso necesario para avanzar con su paquete de reformas.