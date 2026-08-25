Apagón mundial de PlayStation: por qué los gamers dejarán de usar sus consolas durante 7 días

La comunidad de PlayStation impulsa un apagón mundial de siete días bajo el hashtag #PSBlackout para reclamar cambios a Sony. Los jugadores cuestionan el avance del formato digital, el posible abandono de los discos físicos y las condiciones de las licencias de los videojuegos. La protesta comenzó este domingo y propone mantener las consolas apagadas o cerrar sesión hasta el 30 de agosto.

La comunidad de PlayStation inició este domingo una protesta mundial que propone siete días sin utilizar las consolas de Sony. La iniciativa, que circula en redes sociales bajo el hashtag #PSBlackout, busca generar presión sobre la compañía a través de una reducción de la actividad y de los ingresos asociados a su ecosistema.

La medida comenzó el domingo 23 de agosto y sus impulsores plantean mantener las consolas apagadas o cerrar sesión hasta el próximo domingo 30 de agosto. El reclamo reúne distintas críticas relacionadas con el rumbo que tomó la plataforma y, especialmente, con el avance de los videojuegos digitales.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al futuro de los juegos físicos. Los usuarios temen que los discos terminen desapareciendo y consideran que la migración hacia un modelo exclusivamente digital limita la posibilidad de conservar los títulos comprados y utilizarlos independientemente de los servicios de la compañía.

«Terminar con los discos físicos en 2028 se siente como la gota que derramó el vaso», señalaron los impulsores de la protesta en un comunicado.

El reclamo también pone el foco en las condiciones de las compras digitales. Los jugadores cuestionan que adquirir un videojuego digital no necesariamente equivale a ser propietario del producto, sino que supone obtener una licencia de uso sujeta a determinadas condiciones.

La propia Sony establece en sus términos que el usuario no adquiere la propiedad del producto digital. En ese sentido, el acceso puede quedar condicionado por cuestiones vinculadas con la cuenta utilizada, los servidores o las condiciones del servicio.

Para los impulsores del #PSBlackout, esta situación genera preocupación porque un juego adquirido digitalmente puede dejar de estar disponible si se modifica el servicio o si una cuenta es suspendida o cerrada.

La protesta, además, reúne otros reclamos contra la estrategia de Sony, entre ellos el cierre de estudios, el desarrollo de videojuegos bajo el modelo de juegos como servicio y lo que los organizadores consideran un distanciamiento de la compañía respecto de su comunidad.

El objetivo de la convocatoria es convertir ese malestar en una señal concreta para Sony. Durante una semana, los organizadores pretenden que la menor actividad en las consolas permita dimensionar el peso que tienen los usuarios dentro del negocio de PlayStation.

Por ahora, la iniciativa se desarrolla principalmente a través de redes sociales y depende de la adhesión voluntaria de los jugadores. La pregunta será si el llamado logra alcanzar una participación suficiente como para generar un impacto visible en el ecosistema de PlayStation y, sobre todo, si consigue que Sony responda a los reclamos.