Mike Colter cuestionó a Messi y desató una fuerte polémica en redes

Mike Colter, el actor que interpretó a Luke Cage en Marvel, compartió un video crítico contra Lionel Messi y luego defendió sus dichos con un extenso mensaje en Instagram. Sus declaraciones sobre la Argentina provocaron una fuerte reacción en las redes sociales.

Mike Colter, el actor estadounidense conocido por interpretar a Luke Cage en el universo de Marvel, quedó en el centro de la polémica tras compartir en sus redes sociales un video crítico contra Lionel Messi y realizar comentarios sobre la Argentina que desataron una ola de reacciones entre los usuarios.

La controversia comenzó después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Colter difundió un video titulado «Everybody hates Messi» («Todo el mundo odia a Messi»), en el que se cuestiona al capitán argentino y se lo acusa de haber sido favorecido durante el torneo. El material también incluye afirmaciones que califican a la Argentina como un país «racista».

La publicación se viralizó rápidamente y provocó cientos de respuestas de usuarios argentinos. Uno de ellos le escribió por mensaje privado para cuestionar el contenido compartido y explicarle el contexto de la campaña que circuló en redes sociales tras el Mundial.

Lejos de retractarse, el actor respondió con un extenso descargo en el que defendió su postura. «He estado criticando a mi propio país desde que tengo una plataforma. Supongo que recién descubriste mi página porque critiqué a Argentina. No soy nacionalista. Creo que todos somos iguales y que las fronteras no importan», escribió.

En otro tramo del mensaje, Colter sostuvo que no sigue el fútbol y que sus principales preocupaciones pasan por otras cuestiones. «No veo su fútbol. El deporte es una distracción. No me importa quién gane. Me importan, ante todo, los derechos humanos y el medio ambiente. No idolatro a ningún hombre», expresó.

Además, aseguró haber recibido mensajes con insultos racistas por parte de algunos usuarios argentinos y afirmó que ese tipo de experiencias influyeron en su visión sobre el tema. «Puedes ser una buena persona viviendo en un país que también tiene personas racistas. Ahora ya lo sabes», concluyó.

Las declaraciones del actor fueron ampliamente rechazadas por usuarios argentinos en X e Instagram, donde cuestionaron que replicara información falsa o no verificada sobre Messi y el país. Comentarios como «Se creyó una fake news», «Compró un relato sin chequear» y «Confundió las acciones de algunas personas con todo un país» se multiplicaron en las publicaciones relacionadas con la polémica.

El episodio se suma a una serie de críticas y campañas virales que circularon en redes sociales contra Lionel Messi y la Selección argentina tras la definición del Mundial 2026, muchas de ellas impulsadas por publicaciones que mezclaron opiniones, desinformación y acusaciones sin pruebas.