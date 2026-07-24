El bolsillo no reacciona: se desploman el consumo y la confianza de los argentinos

El consumo masivo volvió a caer en junio y acumuló siete meses consecutivos de retroceso, mientras la confianza de los consumidores registró una fuerte baja en julio. Solo el comercio electrónico mostró crecimiento, impulsado por promociones y eventos de descuentos.

El consumo masivo volvió a retroceder en junio y completó siete meses consecutivos en baja. Según la consultora Scentia, las ventas cayeron un 2,7% interanual durante el sexto mes del año y acumularon un descenso del 2,9% en el primer semestre de 2026. En paralelo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella registró en julio una baja del 4,78% respecto de junio y del 12,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, reflejando un mayor pesimismo entre los hogares.

El informe de Scentia muestra que la retracción alcanzó a casi todos los canales de venta. Los kioscos y almacenes de barrio registraron la mayor caída, con una baja del 4,6% interanual, luego de varios meses de desempeño positivo.

Los mayoristas también profundizaron su retroceso, con una disminución del 3,3% interanual, mientras que las grandes cadenas de supermercados mostraron una baja del 2,6%, aunque con una desaceleración respecto de meses anteriores. En los autoservicios, las ventas retrocedieron 1,6% frente a junio de 2025.

La excepción volvió a ser el comercio electrónico. Las compras por e-commerce crecieron 41,4% interanual durante junio y avanzaron un 0,5% respecto de mayo, impulsadas por el Hot Sale y la continuidad de las promociones. En tanto, las farmacias mantuvieron un nivel de ventas similar al del año pasado y registraron una mejora del 3,6% en la comparación mensual.

A la caída del consumo se sumó un nuevo deterioro en la percepción de los consumidores. El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella acumuló una baja del 14,16% desde el máximo alcanzado en enero de 2025, consolidando una tendencia de menor optimismo sobre la evolución de la economía.

El retroceso se observó en todas las regiones del país. El Gran Buenos Aires encabezó las caídas con un descenso del 6,35%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con 6,24% y el Interior con 1,68%.

Entre los componentes del índice, el mayor deterioro correspondió a la percepción sobre la Situación Macroeconómica, que cayó 8,49% en términos mensuales. La Situación Personal también mostró un retroceso del 3,89%, mientras que las Expectativas Futuras descendieron 7,19%, reflejando un menor nivel de confianza sobre la evolución económica de los próximos meses.

El informe también reveló que el deterioro fue más marcado entre los hogares de menores ingresos, donde la confianza cayó 11,47%, mientras que en los sectores de ingresos más altos la baja fue del 1,45%. Para los analistas, estos indicadores muestran que, pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria, el consumo interno aún no logra recuperarse y las familias mantienen una actitud cautelosa frente al gasto.