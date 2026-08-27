Entraron a los tiros, los golpearon y los maniataron: violento asalto a un padre y su hijo en Villa Mercedes

Un padre y su hijo fueron víctimas de un violento asalto en una vivienda del barrio Quintas de Betbeder, en Villa Mercedes. Dos delincuentes armados ingresaron por la fuerza, los redujeron, los maniataron y escaparon con dólares y dinero en efectivo. La investigación busca ahora imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Un padre y su hijo vivieron una madrugada de terror en Villa Mercedes luego de ser sorprendidos por dos delincuentes armados que irrumpieron en su vivienda del barrio Quintas de Betbeder, los redujeron y escaparon con una importante suma de dinero.

El asalto ocurrió cuando los atacantes lograron ingresar a la propiedad tras violentar uno de los accesos. Según la información conocida hasta el momento, rompieron una puerta balcón y sorprendieron a los dos ocupantes de la casa.

Una vez dentro, comenzó una secuencia de extrema violencia.

Los delincuentes redujeron a las víctimas, las amenazaron con armas de fuego y exigieron la entrega de dinero. De acuerdo con versiones surgidas tras el ataque, el hombre habría sido golpeado mientras los asaltantes le reclamaban efectivo.

Padre e hijo terminaron maniatados y encerrados mientras los delincuentes recorrían el interior de la vivienda en busca de dinero y otros objetos de valor.

El botín: dólares y dinero en efectivo

Los asaltantes escaparon con aproximadamente 2.000 dólares y 80.000 pesos en efectivo.

Antes de abandonar el lugar, dejaron a las víctimas reducidas dentro de la propiedad.

El padre logró posteriormente liberarse y salir a pedir ayuda, mientras que su hijo también consiguió desatarse y comunicarse con personas cercanas.

La secuencia generó alarma entre los vecinos del barrio, donde ahora se intenta reconstruir cada movimiento de los autores antes y después del golpe.

“Fue un verdadero infierno”

En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre la violencia con la que habría sido cometido el asalto.

Personas allegadas a las víctimas señalaron que los delincuentes habrían destruido el ingreso a la vivienda a patadas y que durante el ataque se habría producido un disparo de arma de fuego.

Estos datos todavía forman parte de la información preliminar conocida sobre el caso y se aguarda un informe oficial que permita determinar con precisión cómo se desarrolló el violento episodio.

Por el momento, sí se sabe que los atacantes utilizaron armas para intimidar a las víctimas y que padre e hijo fueron reducidos antes de que los delincuentes escaparan con el dinero.

Las cámaras, clave para encontrar a los responsables

La investigación apunta ahora a identificar a los dos autores del asalto y reconstruir la ruta que siguieron durante la fuga.

Como parte de las primeras medidas, se realiza una búsqueda y análisis de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas.

Las grabaciones podrían permitir establecer cómo llegaron los delincuentes al lugar, si contaron con un vehículo para escapar y qué dirección tomaron luego del ataque.

También se busca determinar si las cámaras lograron registrar los rostros, la vestimenta o algún otro elemento que permita avanzar en la identificación de los sospechosos.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas por el hecho.

La investigación continúa mientras los investigadores intentan reunir pruebas que permitan esclarecer uno de los episodios de inseguridad más violentos registrados en las últimas horas en Villa Mercedes.